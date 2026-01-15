دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يجمع لك خيرى الدنيا والآخرة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. تبدأ بعد مغرب اليوم الخميس، هذه الليلة المباركة التى أسرى الله بنبيه فيها من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ثم عرج به الى رحاب الملأ الأعلى تكريما وتشريفا له صلى الله عليه وسلم، حيث كانت هذه المعجزة بمثابة الدعم النفسي والروحي المباشر من الله -سبحانه وتعالى- لرسوله -صلى الله عليه وسلم- بعد ما أصابه من أذى في الطائف، وما سبقه من “عام الحزن”، لذلك كثر البحث عن دعاء ليلة الإسراء والمعراج، وسوف نذكر لكم مجموعه من الأدعية التى يمكنكم الاستعانة بها.



دعاء ليلة الإسراء والمعراج



اللهم كما غسلت أحزان النبي محمد ﷺ في ليلة الإسراء والمعراج، وجعلتها ليلة دخول الفرح والسرور على قلبه بعد أن طال حزنه، اجعلها ليلة فرح وسرور على أمته واجعلها ليلة لزوال الهم والغم والحزن على المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.



اللهم في ذكرى ليلة الإسراء والمعراج اللهم أنر قلوبنا بنور الإيمان، وارفع عنا البلاء، وارزقنا زيارة الحرمين الشريفين.



ورد عَنْ السيدة عَائِشَةَ رضى الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا.



وجاء في صحيح الإمام مسلم (4/ 2073) عن أبي مالك، عن أبيه، أنه سمع النبي ﷺ وأتاه رجل، فقال: يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، وارزقني «ويجمع أصابعه إلا الإبهام» فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك».



- يا حي يا قيوم، أعني ولا تعن عليّ، وامكر لي ولا تمكر عليّ، اللهم تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وسدد لساني واهدِ قلبي.

أدعية ليلة الإسراء والمعراج



اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر لنا ذنوبنا كلها، وتب علينا، وارحمنا، واكتب لنا الخير كله، وباعد بيننا وبين كل شر، ولا تترك لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة فيها صلاح لنا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين.



اللهم اجعل ليلة الإسراء والمعراج سببًا لاستجابة دعائنا، واهدِ قلوبنا، وأصلح بالنا، وقربنا إليك قرب المحب لا قرب المحتاج، وامنحنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، واحمنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، واجعل القرآن ربيع قلبنا ونور صدرنا، واجعل حزنا وحيرة القلب ذاهبة، وامنحنا الثبات في كل أمورنا.



اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر على نعمة الإيمان والإسلام، سبحانك لا نحصي ثناءً عليك كما أثنيت على نفسك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وأستر عيوبنا، واهدنا إلى صراطك المستقيم، واجعل لنا نورًا في قلبنا، ونورًا في قبورنا، ونورًا في سمعنا وبصرنا، ونورًا عن يميننا وشمالنا وفوقنا وتحتنا، ونورًا في حياتنا ومماتنا.



اللهم اهدنا ووفقنا، واجعلنا من عبادك الصالحين، واغسل قلوبنا بماء اليقين، وارزقنا رزقًا حلالًا طيبًا، وبارك لنا فيه، واصرف عنا كل شر، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، وحقق لنا كل أمنياتنا التي فيها الخير في الدنيا والآخرة، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وارفع راية الحق والدين، واجمع شمل أمتنا على الحق، وألف بين قلوبنا، وارزقنا الأمن والإيمان، رَبَّنَا آتِنَا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.



اللهم كما حفظت يونس في بطن الحوت ورحمت أيوب بعد الابتلاء، اجعل همومنا فرجًا، وأحزاننا فرحًا، وضيقاتنا يسرا، وسقمنا شفاء، واحفظنا بعونك، وانصرنا على من عادانا، واهدنا ووفقنا لكل خير، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ووفقنا لسبيل الحق والهداية المستمرة.



اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، اللهم اجعل القرآن نور قلبنا ونور صدرنا، ونجنا من كل هم وحزن، وارزقنا فيه التوفيق والسداد، واجعل ليلة الإسراء والمعراج سببًا لتيسير أمورنا ورزقنا، وفرج كروبنا، ودوام السعادة في حياتنا الدنيا والآخرة.



