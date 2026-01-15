150 كيلو ملابس جاهزة في السنة.. مصلحة الجمارك تكشف معلومات تهم القادمين من الخارج

أكد أحمد اموي رئيس مصلحة الجمارك، أنه هناك رسوم جمركية منظمة لاستيراد الملابس الجاهزة والمنسوجات من الخارج .

وقال أحمد اموي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" تم تحديد حد اقصى لوزن الملابس الجاهزة للاستخدام الشخصي لمنع وتجنب استخدام هذا الامر بغرض الاتجار ".



وتابع أحمد أموي :" لدينا صناعة وطنية قوية للغاية في ملف الملابس الجاهزة تكفي لاحتياجات السوق المحلي وتقوم بالتصدير للأسواق الخارجية ".

وأكمل احمد أموي :" لتجنب التحايل على الجمارك تم وضع حد اقصى للشخص عند جلب الملابس الجديدة تقدر بـ 150 كيلو في السنة وأكثر من ذلك يتم فرض رسوم جمركية عليها ".



ولفت احمد أموي :" المشرع المصري استقر على وضع حد اقصى لوزن الملابس الجاهزة للاستخدام الشخصي".



ولفت أحمد أموي :" الأجهزة الكهربائية الإلكترونية يتم فرض رسوم جمركية عليها ويؤخذ في الاعتبار ما إذا كانت الأجهزة جديدة أم مستعملة ".

