اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات
مدير المرصد السوري: صفقة دولية تحاك لوضع جنوب سوريا تحت هيمنة إسرائيلية
مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين
نصيحة أمريكية لـ ترامب : لا تهاجم إيران الآن .. وإسرائيل في خطر
انخفاض متوسط سعر الدولار في مصر يوم الخميس
تغيير مفاجئ .. نتنياهو يطلب من ترامب تأجيل ضرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن
مختار نوح: الإخوان كتنظيم انتهى داخليا وخارجيا.. ولكن فكرهم ما زال موجودا
تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟
المقاولون العرب يفوز على سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
تشكيل برشلونة لمواجهة راسينج سانتاندير في كأس ملك إسبانيا
توك شو

150 كيلو ملابس جاهزة في السنة.. مصلحة الجمارك تكشف معلومات تهم القادمين من الخارج

أحمد أموي
أحمد أموي
هاني حسين

أكد  أحمد اموي رئيس مصلحة الجمارك، أنه هناك رسوم جمركية منظمة لاستيراد الملابس الجاهزة والمنسوجات من الخارج .

وقال أحمد اموي  في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :"   تم تحديد حد اقصى لوزن الملابس الجاهزة للاستخدام الشخصي لمنع وتجنب استخدام هذا الامر بغرض الاتجار ".


وتابع أحمد أموي :"   لدينا صناعة وطنية قوية للغاية في ملف الملابس الجاهزة تكفي لاحتياجات السوق المحلي وتقوم بالتصدير للأسواق الخارجية ".

وأكمل احمد أموي :"  لتجنب التحايل على الجمارك تم وضع حد اقصى للشخص عند جلب الملابس الجديدة تقدر بـ 150 كيلو في السنة وأكثر من ذلك يتم فرض رسوم جمركية عليها ".


ولفت احمد أموي :"   المشرع المصري استقر على وضع حد اقصى لوزن الملابس الجاهزة للاستخدام الشخصي". 


ولفت أحمد أموي :"   الأجهزة الكهربائية الإلكترونية يتم فرض رسوم جمركية عليها ويؤخذ في الاعتبار ما إذا كانت الأجهزة جديدة أم مستعملة ". 
 

