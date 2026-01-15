قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بليلة الإسراء والمعراج
اقتصاد

الجمارك: تحصيل 48.44 مليون جنيه من عمليات بيع بضائع وسيارات بالمزاد العلني بـ3 منافذ

محمد يحيي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن تحصيل 48.55 مليون جنيه من عمليات بيع بضائع متنوعة وسيارات بالمزاد العلني بجمارك مطار القاهرة والإسكندرية ومطروح.

كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي؛ عن أن وزارة المالية وجهت المصلحة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

تعود تفاصيل الحصيلة إلي تنظيم مصلحة الجمارك من خلال الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة و الإسكندرية بإشراف كلًا من ناصر عميرة و نصر الدين عبدالرؤوف عبدالرازق و الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لجلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس بنادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

أوضح التقرير أنه تم بيع  ٩٦ من لوطات البضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك القاهرة والإسكندرية ومطروح .

وتم البيع نهائيًأ لـ 20 لوط من البضائع المتنوعة منها 6 لوطات البضائع بجمرك القاهرة بمبلغ 34,7 مليون جنيه و ١٣ من لوطات بضائع لجمرك الإسكندرية بقيمة 13.07 مليون جنيه و لوط واحد بقيمة 811 ألف جنيه لصالح جمارك مطروح.

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

سرق شنطة بها 8 ملايين جنيه من راكب.. الداخلية تعلن القبض على سائق أتوبيس بشركة شهيرة

دمار شامل للمنازل.. انفجار بمدينة أوتريخت الهولندية وإصابة 4 أشخاص

الأوروبي لإعادة الإعمار" يدعم توسع شركة "ديفاكتو" في مصر بتمويل قيمته 25 مليون دولار

الصين تتطلع للعمل مع كندا لتعزيز النمو.. والجانبان يوقعان مذكرات تعاون

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

