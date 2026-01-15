الجمارك: تحصيل 48.44 مليون جنيه من عمليات بيع بضائع وسيارات بالمزاد العلني بـ3 منافذ

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن تحصيل 48.55 مليون جنيه من عمليات بيع بضائع متنوعة وسيارات بالمزاد العلني بجمارك مطار القاهرة والإسكندرية ومطروح.

كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي؛ عن أن وزارة المالية وجهت المصلحة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

تعود تفاصيل الحصيلة إلي تنظيم مصلحة الجمارك من خلال الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة و الإسكندرية بإشراف كلًا من ناصر عميرة و نصر الدين عبدالرؤوف عبدالرازق و الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لجلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس بنادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

أوضح التقرير أنه تم بيع ٩٦ من لوطات البضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك القاهرة والإسكندرية ومطروح .

وتم البيع نهائيًأ لـ 20 لوط من البضائع المتنوعة منها 6 لوطات البضائع بجمرك القاهرة بمبلغ 34,7 مليون جنيه و ١٣ من لوطات بضائع لجمرك الإسكندرية بقيمة 13.07 مليون جنيه و لوط واحد بقيمة 811 ألف جنيه لصالح جمارك مطروح.