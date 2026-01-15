قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

أقوى من مستحضرات التجميل .. زيت جوز الهند يحمى الشعر من مشاكل خارقة

زيت جوز الهند
زيت جوز الهند
اسماء محمد

بالرغم من بساطته إلا أن زيت جوز الهند من المواد الطبيعية التى تساعد في حماية الشعر من مشاكل عديدة بشكل كبير.

 ووفقا لما ذكره موقع فري ويل هيلث نكشف لكم فوائد زيت جوز الهند للشعر عند استخدامه باعتدال.

يقلل التقصف والتلف


يتكون الشعر من الكيراتين، وهو نوع من البروتين وعند استخدام صبغات الشعر، والمبيضات، والشامبو، ومنتجات تصفيف الشعر يمكن أن يؤدي إلى تكسير الكيراتين، مما ينتج عنه شعر باهت وهش عرضة للتلف والتساقط.

مع ذلك، يساعد حمض اللوريك الموجود في زيت جوز الهند على حماية الشعر من فقدان البروتين والتلف الناتج عن تقصف الأطراف وتكسر الشعر و تشير الأبحاث إلى أن زيت جوز الهند أكثر فعالية في الحد من فقدان البروتين من الزيوت المعدنية أو زيوت عباد الشمس .

 يحافظ على الرطوبة
ليس سراً أن زيت جوز الهند ( وأنواع أخرى من الزيوت ) يرطب البشرة والشعر ويعمل زيت جوز الهند بفعالية على حبس الرطوبة داخل جذع الشعرة ، مما يغذيها بعمق.

يتغلغل حمض اللوريك والأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن الموجودة في زيت جوز الهند في خصلات الشعر الفردية، مما يجعلها أكثر مرونةووهذا يحسن من جفاف الشعر وينعمه ويمنع تطايره.

 يُرمم الشعر التالف


يحمي زيت جوز الهند الشعر من التلف الناتج عن تمدد وانكماش خصلات الشعر بسبب التعرض المتكرر للماء، وهي ظاهرة تُعرف بالإجهادالهيدروستاتيكي و تعمل زيوت الشعر المصنوعة من جوز الهند على ترميم وحماية الشعر التالف.

إصلاح الأضرار الناتجة عن الغسيل المتكرر


زيادة مقاومة الشعر للماء، والحد من كمية الماء التي يمتصها
منع الشعر من أن يصبح مساميًا للغاية
علاوة على ذلك، تسمح الدهون الثلاثية (الدهون) والأحماض الدهنية الأخرى الموجودة في زيت جوز الهند باختراق قشرة الشعر (الطبقة الوسطى من خصلة الشعر)، مما يقلل من كمية الماء الممتصة أثناء الغسل، ويمكن إصلاح التلف.

 يعالج جفاف فروة

 الرأس وقشرة الرأس
يُحسّن زيت جوز الهند ترطيب فروة الرأس ، ويتغلغل بعمق ليساعد على إصلاح الطبقة العليا من الجلد و يُوفّر ترطيب فروة الرأس بزيت لطيف كزيت جوز الهند أساسًا صحيًا لنمو بصيلات الشعر.

قد يُساهم استخدام زيت جوز الهند في تقليل قشرة الرأس ، وهي حالة شائعة تُسبب تقشر جلد فروة الرأس. تُشير الأبحاث إلى أن زيت جوز الهند قد يُعزز بيئة بكتيرية صحية على فروة الرأس.



يقلل من التهاب فروة الرأس


عند استخدامه موضعيًا، قد تُقلل خصائص زيت جوز الهند المضادة للالتهابات من التهاب فروة الرأس وتُعزز نمو الشعر الصحي و وجدت إحدى الدراسات أن زيت جوز الهند يُقلل الالتهاب ويزيد من إنتاج الكولاجين (بروتين أساسي) في الجلد.

يدعم ذلك صحة بصيلات الشعر ونمو خصلات صحية وعندما يختل هذا التوازن، قد تظهر حالات مثل قشرة الرأس ومشاكل صحية أخرى في فروة الرأس ، مما يؤدي إلى تقصف الشعر وربما تساقطه.

زيت جوز الهند فوائد زيت جوز الهند للشعر فوائد زيت جوز الهند زيت جوز الهند للشعر استخدامات زيت جوز الهند

