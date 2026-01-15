قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الصحابة

المحافظ خلال الاحتفال الإسراء والمعراج
المحافظ خلال الاحتفال الإسراء والمعراج
ايمن محمد



شهد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الخميس، احتفال مديرية الأوقاف  بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والذي أقيم بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، بحضور  الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف.
وتضمنت فعاليات الحفل تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف، تناولت ذكرى الإسراء المعراج، والدروس المستفادة، وأهمية التحلي والاقتداء بصفات وأخلاق سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، واختتم الاحتفال بمجموعة التواشيح و الابتهالات الدينية، التي تناولت العظمة في شخصية الرسول الكريم، ومواقفه للاقتداء بسنته وأخلاقه وإنسانيته، والرحمة في تعامله مع الناس 
وقدم محافظ جنوب سيناء،  التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمة الإسلامية عامة، وأهالي محافظة جنوب سيناء بصفة خاصة بهذه الذكرى العطرة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على الشعب المصري، والأمة الإسلامية بالخير والبركات.
وكرم محافظ جنوب سيناء، المشاركين فى البرنامج التثقيفى للطفل، بتوزيع الجوائز والهدايا عليهم.
وأكد أن البرنامج التثقيفي للطفل يعد من الأنشطة المتميزة الذي تقوم به وزارة الأوقاف نحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف.
حضر الاحتفال رئيس المنطقة المركزية للأزهر الشريف بجنوب سيناء، و رئيس مدينة شرم الشيخ، وعددا من القيادات التنفيذية، وكوكبة من أئمة وعلماء الأوقاف والأزهر، وجمع غفير من مواطني .

