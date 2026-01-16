السكرتير العام لبني سويف يُواصل عقد الاجتماع الدوري لمتابعة مُستجدات وسير العمل بمنظومة التصالح

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح على مخالفات البناء،ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة سير العمل بملف التصالح في ضوء القانون 187 لسنة 2023.

حضر الاجتماع: المهندسة مها أبو بكر رئيس اللجنة التنسيقية ، المهندس رامي رجب مدير إدارة التخطيط العمراني ، الأستاذة داليا فيض المشرف على تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بالإضافة إلى رؤساء المدن، ومسؤولي الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالمراكز.

ناقش السكرتير العام مُستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح بمراكز ومدن المحافظة ، كل مركز على حدة، للوقوف على نسب الإنجاز ومعدلات فحص الطلبات والبت فيها، حيث تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من الملفات المتأخرة وسرعة استكمال الإجراءات المطلوبة، مع الالتزام بالضوابط القانونية والمعايير الفنية، مع التواصل المباشر مع المواطنين لتيسير الإجراءات وتحقيق الأهداف المنشودة من منظومة التصالح.



