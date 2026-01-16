قنا.. آليات جديدة للتعاون مع الصحافة والإعلام

بحث محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، مع عدد من الصحفيين سبل تطوير آليات التواصل، وعقد اجتماعات دورية وبصفة مستمرة مع كافة العاملين بالحقل الإعلامي والصحفيين المعتمدين والمؤثرين.



وتناول اللقاء فتح آفاق تعاون جديدة بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الصحفية والإعلامية بمختلف منصاتها، ووضع استراتيجية عمل تهدف إلى تعزيز تدفق المعلومات وتسهيل مهام الصحفيين في الحصول على البيانات الدقيقة.



وشدد المحافظ على أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتوضيح المعلومات الكاملة بكل شفافية، مؤكداً أن الإعلام شريك أساسي في توعية الرأي العام وتشكيل الوعي المجتمعي.



وأشار إلى ضرورة وجود حوار مفتوح ومستدام، مؤكداً احترامه الكامل لجميع وسائل الإعلام وتقديره للدور الذي يقوم به الصحفيون كعين للمسؤول، تنقل نبض الشارع واحتياجات المواطنين.



وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفاً بين المسؤول والإعلامي لإبراز الحقائق، وتسليط الضوء على المشروعات التنموية التي تخدم المواطن في مراكز وقرى المحافظة.



من جانبهم، أثنى الصحفيون على تلك القرارات، مؤكدين أن فتح قنوات اتصال مباشرة مع القيادة التنفيذية سينعكس إيجاباً على جودة المحتوى الصحفي، ويساهم في تقديم رسالة إعلامية مهنية تخدم قضايا التنمية المستدامة في المحافظة.