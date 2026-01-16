قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يصطدم بالمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية
محلل سياسي: جهود مصر تدفع المرحلة الثانية في غزة وتوحد الفصائل الفلسطينية
سعر الذهب اليوم 16-1-2026
خبير بالجنائية الدولية يكشف لـ صدى البلد تداعيات اعتقال مادورو.. مصالح القوى الكبرى تتجاوز القانون الدولي في اختطاف الزعماء
كاتب في مجلة «نيوزويك» الأمريكية: مصر لعبت دورًا محوريًا لضمان صمود اتفاق غزة
الصحة تعلن صدور القرار الشامل لتنظيم التأمين ضد الأخطاء الطبية
الإسراء والمعراج.. هل كان إسراء النبي بالروح أم بالجسد؟.. الإفتاء تجيب
ليلة الإسراء والمعراج.. دعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة
ترامب: اتفاقية شاملة لنزع السلاح مع حماس بدعم من مصر وتركيا وقطر
في الإسراء والمعراج.. أبو الأنبياء أوصى سيدنا محمد بـ27 كلمة
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 16-1-2026
قنا.. آليات جديدة للتعاون مع الصحافة والإعلام

محافظة قنا
محافظة قنا
أ ش أ

بحث محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، مع عدد من الصحفيين سبل تطوير آليات التواصل، وعقد اجتماعات دورية وبصفة مستمرة مع كافة العاملين بالحقل الإعلامي والصحفيين المعتمدين والمؤثرين.


وتناول اللقاء فتح آفاق تعاون جديدة بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الصحفية والإعلامية بمختلف منصاتها، ووضع استراتيجية عمل تهدف إلى تعزيز تدفق المعلومات وتسهيل مهام الصحفيين في الحصول على البيانات الدقيقة.


وشدد المحافظ على أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتوضيح المعلومات الكاملة بكل شفافية، مؤكداً أن الإعلام شريك أساسي في توعية الرأي العام وتشكيل الوعي المجتمعي.


وأشار إلى ضرورة وجود حوار مفتوح ومستدام، مؤكداً احترامه الكامل لجميع وسائل الإعلام وتقديره للدور الذي يقوم به الصحفيون كعين للمسؤول، تنقل نبض الشارع واحتياجات المواطنين.


وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفاً بين المسؤول والإعلامي لإبراز الحقائق، وتسليط الضوء على المشروعات التنموية التي تخدم المواطن في مراكز وقرى المحافظة.


من جانبهم، أثنى الصحفيون على تلك القرارات، مؤكدين أن فتح قنوات اتصال مباشرة مع القيادة التنفيذية سينعكس إيجاباً على جودة المحتوى الصحفي، ويساهم في تقديم رسالة إعلامية مهنية تخدم قضايا التنمية المستدامة في المحافظة.

