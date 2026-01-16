طرق زيادة مناعة الطفل في الشتاء

بالجو البرد تبحث كل أم عن طرق لزيادة مناعة الطفل والحفاظ على صحته، هناك مجموعة من النصائح الغذائية والسلوكية والطبية المهمة..



التغذية الصحية

الغذاء هو أساس تقوية المناعة عند الأطفال:

الخضروات والفواكه: مثل البرتقال، الكيوي، الجزر، السبانخ، والبروكلي لاحتوائها على فيتامين C ومضادات الأكسدة.

البروتينات: البيض، اللحوم، الدجاج، الأسماك، والعدس والفول تدعم إنتاج الأجسام المضادة.

الدهون الصحية: زيت الزيتون، الأفوكادو، المكسرات لتعزيز الوظائف المناعية.

الحبوب الكاملة: الشوفان، القمح الكامل، الأرز البني لتوفير الطاقة والألياف.

منتجات الألبان: الحليب، اللبن الزبادي لدعم صحة الأمعاء، والتي ترتبط بالمناعة.



النوم الكافي

يحتاج الأطفال في سن الحضانة إلى 10-12 ساعة نوم يوميًا.

النوم يعزز إنتاج خلايا المناعة ويقلل من التعرض للعدوى.



النشاط البدني

ممارسة الرياضة أو اللعب في الهواء الطلق يوميًا لمدة ساعة على الأقل.

النشاط يعزز الدورة الدموية ويقوي جهاز المناعة.



النظافة الشخصية

غسل اليدين جيدًا قبل الأكل وبعد اللعب أو استخدام الحمام.

تعليم الطفل عدم لمس الوجه باليدين القذرتين لتقليل انتشار الجراثيم.

المكملات الغذائية (إذا لزم الأمر)

فيتامين D: مهم جدًا للأطفال، خاصة في الشتاء أو عند قلة التعرض للشمس.

فيتامين C والزنك: يمكن إعطاؤهم كمكملات بعد استشارة الطبيب.

البروبيوتيك: لتعزيز صحة الأمعاء والمناعة.