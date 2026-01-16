قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.. منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم
قيادي بفتح: الاحتلال يرتكب جرائم "إبادة إنجابية" في غزة
حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها
المجلس الوطني الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يعقد مسار المرحلة الثانية من اتفاق غزة
سعر الدولار اليوم 16-1-2026
الزمالك يصطدم بالمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.. الموعد وملعب المباراة
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل ولاية أوريجون الأمريكية
المبعوث الخاص لـ ترامب: تواصلنا مع إيران ونأمل في الحل الدبلوماسي
محلل سياسي: جهود مصر تدفع المرحلة الثانية في غزة وتوحد الفصائل الفلسطينية
سعر الذهب اليوم 16-1-2026
خبير بالجنائية الدولية يكشف لـ صدى البلد تداعيات اعتقال مادورو.. مصالح القوى الكبرى تتجاوز القانون الدولي في اختطاف الزعماء
مرأة ومنوعات

طرق زيادة مناعة الطفل في الشتاء

ريهام قدري

بالجو البرد تبحث كل أم عن طرق لزيادة مناعة الطفل والحفاظ على صحته، هناك مجموعة من النصائح الغذائية والسلوكية والطبية المهمة.. 


 التغذية الصحية
الغذاء هو أساس تقوية المناعة عند الأطفال:
الخضروات والفواكه: مثل البرتقال، الكيوي، الجزر، السبانخ، والبروكلي لاحتوائها على فيتامين C ومضادات الأكسدة.
البروتينات: البيض، اللحوم، الدجاج، الأسماك، والعدس والفول تدعم إنتاج الأجسام المضادة.
الدهون الصحية: زيت الزيتون، الأفوكادو، المكسرات لتعزيز الوظائف المناعية.
الحبوب الكاملة: الشوفان، القمح الكامل، الأرز البني لتوفير الطاقة والألياف.
منتجات الألبان: الحليب، اللبن الزبادي لدعم صحة الأمعاء، والتي ترتبط بالمناعة.
 

 النوم الكافي
يحتاج الأطفال في سن الحضانة إلى 10-12 ساعة نوم يوميًا.
النوم يعزز إنتاج خلايا المناعة ويقلل من التعرض للعدوى.
 

النشاط البدني
ممارسة الرياضة أو اللعب في الهواء الطلق يوميًا لمدة ساعة على الأقل.
النشاط يعزز الدورة الدموية ويقوي جهاز المناعة.
 

 النظافة الشخصية
غسل اليدين جيدًا قبل الأكل وبعد اللعب أو استخدام الحمام.
تعليم الطفل عدم لمس الوجه باليدين القذرتين لتقليل انتشار الجراثيم.
 المكملات الغذائية (إذا لزم الأمر)
فيتامين D: مهم جدًا للأطفال، خاصة في الشتاء أو عند قلة التعرض للشمس.
فيتامين C والزنك: يمكن إعطاؤهم كمكملات بعد استشارة الطبيب.
البروبيوتيك: لتعزيز صحة الأمعاء والمناعة.

