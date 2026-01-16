حملة طبية مجانية في عمّان لتوفير مستشعرات قياس السكري لـ50 طفلًا

قالت ربا الأغا، مراسلة القاهرة الإخبارية من عمّان، إن الصحف الأردنية سلطت الضوء على حملة طبية خيرية لتوفير مستشعرات قياس السكري المستمر مجانًا لـ50 طفلًا من مرضى السكري، إلى جانب تغطية احتياجاتهم من الأنسولين لمدة 3 أشهر.

وأوضحت ربا الأغا أن هذه المبادرة الطبية المجانية نفذتها مستشفى العبدلي في العاصمة عمّان، واستهدفت أطفالًا من الأسر المحتاجة غير القادرة على تحمل تكاليف مستشعرات قياس السكري، حيث جرى اختيارهم بناءً على احتياجهم الطبي والاقتصادي.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية أن القائمين على المبادرة، الدكتورة سيما الكلالدة أخصائية الغدد الصماء والسكري، والدكتور أمير الملكاوي استشاري جراحة الأوعية الدموية، الذين أكدوا أن الحملة تسهم في تأمين مستشعرات قياس السكري للأطفال المحتاجين، إلى جانب تخفيف الأعباء الاقتصادية عن ذويهم.

وأشارت ربا الأغا إلى أن الدكتورة سيما الكلالدة أكدت أن المبادرة تنطلق من الإيمان بحق كل طفل مريض بالسكري في تلقي العلاج والرعاية الصحية الكاملة، موضحة أن مستشعرات قياس السكري تمثل نقلة نوعية لأنها تقيس مستوى السكر في الدم على مدار الساعة، ما ينعكس إيجابًا على حياة الأطفال اليومية ويخفف العبء الصحي والاقتصادي عن عائلاتهم.