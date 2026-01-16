قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز أن أنهى مُصليا عن الكلام أثناء الخطبة؟.. الأزهر يجيب
متسابق دولة التلاوة يؤم المصلين في صلاة الفجر بحضور الرئيس السيسي
300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة
الرئيس السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.. فيديو
أيمن عاشور: الشراكات الدولية هي المحرك الأساسي لتطوير البحث العلمي في مصر
رونالدو يتفوق على ميسي مجددا.. قائمة أعلى الرياضيين أجرا في العالم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد محور شينزو آبي.. ويُسلّمه رسالة شكر من الرئيس
قبل الحلقة النهائية.. من يحصد لقب The Voice
نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها
الإسراء والمعراج .. ذكر واحد يحقق لك 100 أمنية
حملة طبية مجانية في عمّان لتوفير مستشعرات قياس السكري لـ50 طفلًا

قياس السكري
قياس السكري
البهى عمرو

قالت ربا الأغا، مراسلة القاهرة الإخبارية من عمّان، إن الصحف الأردنية سلطت الضوء على حملة طبية خيرية لتوفير مستشعرات قياس السكري المستمر مجانًا لـ50 طفلًا من مرضى السكري، إلى جانب تغطية احتياجاتهم من الأنسولين لمدة 3 أشهر.

وأوضحت ربا الأغا أن هذه المبادرة الطبية المجانية نفذتها مستشفى العبدلي في العاصمة عمّان، واستهدفت أطفالًا من الأسر المحتاجة غير القادرة على تحمل تكاليف مستشعرات قياس السكري، حيث جرى اختيارهم بناءً على احتياجهم الطبي والاقتصادي.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية أن القائمين على المبادرة، الدكتورة سيما الكلالدة أخصائية الغدد الصماء والسكري، والدكتور أمير الملكاوي استشاري جراحة الأوعية الدموية، الذين أكدوا أن الحملة تسهم في تأمين مستشعرات قياس السكري للأطفال المحتاجين، إلى جانب تخفيف الأعباء الاقتصادية عن ذويهم.

وأشارت ربا الأغا إلى أن الدكتورة سيما الكلالدة أكدت أن المبادرة تنطلق من الإيمان بحق كل طفل مريض بالسكري في تلقي العلاج والرعاية الصحية الكاملة، موضحة أن مستشعرات قياس السكري تمثل نقلة نوعية لأنها تقيس مستوى السكر في الدم على مدار الساعة، ما ينعكس إيجابًا على حياة الأطفال اليومية ويخفف العبء الصحي والاقتصادي عن عائلاتهم.

عمّان قياس السكري القاهرة الإخبارية الصحف الأردنية

