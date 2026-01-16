يغمرني الامتنان.. رسالة من سفيرة للولايات المتحدة في ختام فترة عملها بمصر

أعربت سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية عن سعادتها بتواجدها في مصر، وتفاؤلها للعمل برسالة شاركتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت الصفحة الرسمية للسفارة الاميريكية عبر فيسبوك: “في ختام فترة عملي كسفيرة للولايات المتحدة لدى مصر، يغمرني الامتنان والتفاؤل بالمستقبل”.

وتابعت: “إلى أسرة السفارة الأمريكية الرائعة شكرًا من أعماق قلبي. أنا ممتنة ومقدّرة تفانيكم في خدمة الشعب الأمريكي، ورعايتكم للشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة ومصر”.

واختتمت: “كان شرفًا لي أن أخدم كسفيرتكم، وإلى زملائي وأصدقائي المصريين شكرًا لحكمتكم ودعمكم وشراكتكم وداعًا يا أم الدنيا!”.