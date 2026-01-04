الخارجية: مصر تسترد 7 قطع أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية

أكد مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية السفير وائل النجار حرص الدولة المصرية على صون هويتها التاريخية والحفاظ على مقدراتها الحضارية، بجانب التزامها الكامل بقانون حماية الآثار المصرية.

مصر تسترد 7 قطع آثرية من الولايات المتحدة الأمريكية



جاء ذلك خلال مشاركة مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية بمراسم تسليم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لسبع قطع أثرية مستردة من واشنطن إلى وزارة السياحة والآثار، استمرارًا للجهود الوطنية الحثيثة وما توليه مصر ومؤسساتها من اهتمام بالغ لاستعادة آثارها المهربة إلى الخارج والحفاظ على ممتلكاتها الثقافية وصون تاريخها الحضاري.



ويأتي ذلك نتيجة جهد وتعاون مشترك ما بين السفارة المصرية في واشنطن وإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ووزارة السياحة والآثار، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في نوفمبر 2021 بشأن حماية الممتلكات الثقافية.



وأثمرت جهود السفارة المصرية في واشنطن عن استرداد تمثال أوشابتي، وتميمة المعبود سيت، وجعران من الحجر، و2 رأس آدمي من الحجر، بالإضافة إلى رأس صقر محنط وسمكة محنطة.



وفي السياق، أوضح مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا للجهود المشتركة بين أجهزة الدولة المختلفة، وتأكيدًا على حرص الدولة المصرية على الالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية.