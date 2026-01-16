قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر باتحاد الكرة: اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي عقب كأس العالم شائعة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة بقراءة الشيخ محمد أبو العلا من دولة التلاوة
بوتين ونتنياهو يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط وإيران
فرنسا تمنع العمال والموظفين من الصلاة في أوقات ومكان العمل
يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين
من الخيال إلى الواقع .. فندق في القمر يفتح أبوابه للأثرياء
تكريم خاص لـ مشجع الزمالك الوحيد بمواجهة المصري
"الزراعة": تحصين أكثر من 500 ألف رأس ماشية حتى الآن منذ أول العام
اتجاه لعرض مسلسل أب ولكن في النصف الاول من شهر رمضان | خاص
سبب وفاة محمد الإمام .. تفاصيل المرض والأعراض
إيران تعتقل اعتقال 3 آلاف شخص ينتمون لمجموعات إرهابية
الجزائر ترفض والمغرب تنافس.. كاف يطرح تنظيم ملف أمم إفريقيا 2028
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

العملية الواحدة تتخطى 150 ألف جنيه مصري ودون أعباء مالية علي المريض.. 5 جراحات زراعة قرنية بالإسماعيلية

زراعة القرانية
زراعة القرانية
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح إجراء 5 جراحات زراعة قرنية جديدة بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوطين الجراحات الدقيقة داخل المحافظات، وتعزيز إتاحة خدمات طب وجراحات العيون المتقدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، بما يسهم في تخفيف الأعباء العلاجية والمالية عن المواطنين، وتحقيق العدالة الصحية.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منشآت الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وعلى رأسها مجمع الإسماعيلية الطبي، تشهد تطورًا نوعيًا متسارعًا في خدمات طب وجراحات العيون، مؤكدًا أن جراحات زراعة القرنية التي تم تنفيذها حققت نجاحًا كاملًا، وبمعدلات أمان ونتائج علاجية تضاهي المعدلات العالمية من حيث جودة الأداء وسرعة التعافي واستعادة القدرة على الإبصار.

أحدث البروتوكولات العلاجية

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن هذه الجراحات أُجريت وفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وضمن خطة استراتيجية تستهدف إتاحة جراحات زراعة القرنية داخل منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يقلل من الاعتماد على الإحالات الخارجية، ويضمن تقديم خدمة طبية متقدمة داخل نطاق المحافظات.

وأضاف رئيس الهيئة أن إجمالي ما تم تنفيذه من جراحات زراعة القرنية داخل منشآت الهيئة بإقليم القناة بلغ 178 جراحة ناجحة حتى الآن، بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، وهو ما يعكس قدرة منشآت الهيئة على تقديم تدخلات طبية عالية التخصص تضاهي كبرى المراكز الطبية المتقدمة، وبسواعد مصرية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن التكلفة الفعلية لجراحات زراعة القرنية خارج التغطية الصحية الشاملة تتخطى 150 ألف جنيه مصري، بينما لم يتحمل المواطن سوى 482 جنيهًا فقط كنسبة مساهمة، مؤكدًا أن هذه الجراحات كانت ستُمثل عبئًا ماليًا بالغًا على المرضى لولا إتاحتها داخل المنظومة، وهو ما يجسد الدور الحقيقي للتأمين الصحي الشامل في تحقيق العدالة الصحية، وضمان حصول المواطنين على خدمات طبية متقدمة داخل محافظاتهم.

وأكد رئيس الهيئة أن هذا النجاح المتواصل يأتي نتيجة تكامل منظومة العمل داخل منشآت الهيئة، من خلال توفير غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية العالمية، وأجهزة دقيقة عالية الكفاءة، إلى جانب فرق طبية تضم نخبة من استشاريي جراحات القرنية، مدعومين بطواقم تمريض وفنيين مدربين وفق أعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى.

هيئة الرعاية الصحية زراعة قرنية الإسماعيلية التأمين الصحي الشامل رئيس هيئة الرعاية الصحية المعدلات العالمية إقليم القناة زراعة القرنية

صورة أرشيفية

