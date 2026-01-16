بوتين ونتنياهو يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط وإيران



كشفت مؤسسة الرئاسة الروسية الكرملي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تواصل هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط وإيران.

وأشار الكرملين في بيان له إلى أن بوتين أوضح لنتنياهو المقاربات الأساسية لتكثيف الخطوات السياسية والدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.



ولاحقا ؛ ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التريث في شنّ ضربات أمريكية على إيران.

الضربة الأمريكية ضد إيران

وأفادت التقارير أن ترامب ونتنياهو، أجريا اتصالاً هاتفياً يوم الأربعاء. وأكد البيت الأبيض إجراء الاتصال بعد أن طلبت صحيفة جيروزاليم بوست تعليقاً إلا أن البيت الأبيض لم يؤكد مضمون الاتصال.