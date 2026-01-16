ويتكوف : عمليات القتل في إيران توقفت وترامب وحده من يمتلك القوة التي تُخضع الناس



أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لصحيفة يسرائيل هيوم أنه سيحاول إقناع حماس بأن نزع السلاح هو الصواب من أجل سلام طويل الأمد.

وقال ويتكوف في تصريحات له : نحتاج إلى فتح معبر رفح الذي يستخدم ورقة ضغط فقد وعدنا بذلك ونحن ملزمون به.

وأضاف : الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مسألة كبيرة جدا للفلسطينيين والإسرائيليين.

وتابع ويتكوف : عمليات القتل والإعدام في إيران توقفت وترامب وحده من يمتلك القوة التي تُخضع الناس.

وختم ويتكوف تصريحاته قائلا : نأمل إيجاد حل دبلوماسي مع إيران بشأن ملفات بينها تخصيب اليورانيوم والصواريخ ووكلاؤها في المنطقة.