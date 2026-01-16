قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
مدرب نيجيريا يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المغرب ويستعد لمواجهة مصر
‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا
أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026
رضا بهلوي عن هجوم أمريكي ضد إيران: ترامب رجل يفي بوعوده
ابتزاز اقتصادي .. ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند بفرض رسوم جمركية
المغربي جلال جيد حكما لمباراة مصر ونيجيريا
كل ما تريد معرفته عن كشف مجمع سكني أثري متكامل للرهبان
كانوا نايمين والسخان انفجر.. جيران ضحايا تسرب الغاز يكشفون سبب الوفاة
قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأرقام .. أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم 2026.. رونالدو يتصدر وصلاح بالقائمة

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

أصدرت شبكة "GiveMeSport البريطانية" قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في العالم لعام 2026 مسلطة الضوء على الثروة الهائلة التي تحيط بأبرز نجوم كرة القدم سواء على أرض الملعب أو من خلال عقود الرعاية والإعلانات واحتل النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي المرتبة الثامنة في القائمة.

تصدر القائمة كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي براتب سنوي مذهل يصل إلى 194 مليون جنيه إسترليني يليه ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي بـ 96.9 مليون جنيه إسترليني ثم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي بـ 85.7 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

أما المركز الرابع فكان من نصيب الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد براتب 71 مليون جنيه إسترليني يليه النرويجي إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي بـ 58.1 مليون جنيه إسترليني والبرازيلي نيمار من سانتوس بـ 44.7 مليون جنيه إسترليني.

وفي قائمة النجوم العالميين المتألقين جاء فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بـ 43.2 مليون جنيه إسترليني بينما جاء محمد صلاح في المرتبة الثامنة بـ 40.3 مليون جنيه إسترليني سنويا متفوقًا على الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي بـ 39.9 مليون جنيه إسترليني والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي بـ 37.3 مليون جنيه إسترليني.

ثروة محمد صلاح على الأرض وخارجها

يعتبر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح أحد أكثر لاعبي كرة القدم دخلاً على مستوى العالم حيث تتجلى ثروته الكبيرة من راتبه الأساسي على أرض الملعب بالإضافة إلى العائدات الهائلة من عقود الرعاية والإعلانات خارج الملعب.

وفقًا لأحدث البيانات يحصل محمد صلاح على ما يقارب 4,600 جنيه إسترليني في الساعة أي ما يعادل 110,410 جنيه إسترليني يوميا وعلى مستوى الأسبوع يصل دخله إلى 775,000 جنيه إسترليني بينما يبلغ دخله الشهري نحو 3,358,333 جنيه إسترليني.

ويستمر الرقم في التصاعد عند حساب دخله السنوي حيث يحقق 14.9 مليون جنيه إسترليني من العقود التجارية والإعلانات خارج الملعب بينما يبلغ دخله السنوي على أرض الملعب 25.4 مليون جنيه إسترليني ليصل الإجمالي السنوي إلى 40.3 مليون جنيه إسترليني.

كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي محمد صلاح قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

غدا بشمال سيناء.. انطلاق الأسبوع الـ40 لأطفال المحافظات الحدودية أهل مصر

محافظ الغربية

العبور الآمن لأهالي المحلة| منظومة إشارات ذكية.. ممرات مشاة فسفورية بشارع البحر.. وتوجيهات من محافظ الغربية

سيارة الشيخ الشعراوي

حكاية إعلان سيارة الشعراوي في معرض سيارات بالمنوفية لبيعها.. ما القصة؟

بالصور

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد