بالأرقام .. أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم 2026.. رونالدو يتصدر وصلاح بالقائمة

أصدرت شبكة "GiveMeSport البريطانية" قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في العالم لعام 2026 مسلطة الضوء على الثروة الهائلة التي تحيط بأبرز نجوم كرة القدم سواء على أرض الملعب أو من خلال عقود الرعاية والإعلانات واحتل النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي المرتبة الثامنة في القائمة.

تصدر القائمة كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي براتب سنوي مذهل يصل إلى 194 مليون جنيه إسترليني يليه ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي بـ 96.9 مليون جنيه إسترليني ثم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي بـ 85.7 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

أما المركز الرابع فكان من نصيب الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد براتب 71 مليون جنيه إسترليني يليه النرويجي إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي بـ 58.1 مليون جنيه إسترليني والبرازيلي نيمار من سانتوس بـ 44.7 مليون جنيه إسترليني.

وفي قائمة النجوم العالميين المتألقين جاء فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بـ 43.2 مليون جنيه إسترليني بينما جاء محمد صلاح في المرتبة الثامنة بـ 40.3 مليون جنيه إسترليني سنويا متفوقًا على الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي بـ 39.9 مليون جنيه إسترليني والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي بـ 37.3 مليون جنيه إسترليني.

ثروة محمد صلاح على الأرض وخارجها

يعتبر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح أحد أكثر لاعبي كرة القدم دخلاً على مستوى العالم حيث تتجلى ثروته الكبيرة من راتبه الأساسي على أرض الملعب بالإضافة إلى العائدات الهائلة من عقود الرعاية والإعلانات خارج الملعب.

وفقًا لأحدث البيانات يحصل محمد صلاح على ما يقارب 4,600 جنيه إسترليني في الساعة أي ما يعادل 110,410 جنيه إسترليني يوميا وعلى مستوى الأسبوع يصل دخله إلى 775,000 جنيه إسترليني بينما يبلغ دخله الشهري نحو 3,358,333 جنيه إسترليني.

ويستمر الرقم في التصاعد عند حساب دخله السنوي حيث يحقق 14.9 مليون جنيه إسترليني من العقود التجارية والإعلانات خارج الملعب بينما يبلغ دخله السنوي على أرض الملعب 25.4 مليون جنيه إسترليني ليصل الإجمالي السنوي إلى 40.3 مليون جنيه إسترليني.