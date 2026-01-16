العجرمي: توحيد الرؤية والوحدة الوطنية شرط أساسي لإعادة إعمار غزة وبناء الدولة الفلسطينية

قال الدكتور أشرف العجرمي، الوزير الفلسطيني السابق، إن توحيد الرؤية وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية مسألة بالغة الأهمية لأسباب متعددة، في مقدمتها توحيد شطري الوطن، الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكامل الجهد الفلسطيني في ملفات التعافي والإغاثة وإعادة إعمار القطاع، وصولًا إلى المضي قدمًا نحو عملية سياسية موثوقة تفضي في نهاية المطاف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح العجرمي، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، في برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الوحدة تشكل ضمانة أساسية لمنع استفراد أي قوة فلسطينية بالقرار الوطني وتحميلها وحدها مسؤولية القضية الفلسطينية، لما قد يترتب على ذلك من أضرار جسيمة بحق الشعب الفلسطيني، كما حدث في السابع من أكتوبر.

وأكد أن توافق القوى الفلسطينية على إنجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب الخطة المصرية العربية التي سبقتها، يمثل أمرًا بالغ الأهمية لضمان الانتقال إلى مرحلة جديدة من إعادة بناء قطاع غزة، وإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، وتفادي المخاطر والأضرار التي نجمت عن الانقسام وما خلفه من كوارث أصابت الشعب الفلسطيني.