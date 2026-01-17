قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم إجراءات التأمين|جروبات الغش تنشر إجابات امتحانات الإعدادية بتليجرام بعد تداول الأسئلة
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية المكيفة والروسية اليوم السبت 17يناير 2026
هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان
تقاسم عوائد الاقتصاد الأزرق.. معاهدة الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي تدخل حيز التنفيذ
انسحاب قوات قسد من مدينة دير حافر بالكامل.. والجيش السوري ينتشر
جامعة القاهرة توقّع جزاءات رادعة بحق بعض الطلاب لمخالفتهم القيم والأعراف الجامعية
مجلس السلام فى غزة.. أمريكا تطرح توسيع الفكرة ليشمل أوكرانيا وفنزويلا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة
أمريكا وإيطاليا تؤكدان ضرورة التعاون لدعم استقرار الشرق الأوسط
دعاء للميت في آخر أيام شهر رجب.. 6 كلمات تفرش قبره بفراش الجنة
سعر الدولار اليوم السبت فى البنوك المصرية 17-1-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تحذير عاجل.. ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة| احذرها

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي

حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة حيث أن الشبورة تبدأ في الظهور قبل الفجر مباشرة، وتستمر حتى الساعات الأولى من الصباح، خاصة خلال أيام السبت والأحد، مع اختلاف نطاق تمركزها من يوم لآخر بحسب التغيرات الجوية.

المناطق الأكثر تأثرا


وأضاف “فهيم” خلال تصريحاته أن الشبورة تشمل المناطق الأكثر تأثرًا أجزاء من شمال الجمهورية، ومحافظات الوجه البحري، إلى جانب عدد من الطرق السريعة، فضلًا عن مناطق بشمال سيناء، وهو ما قد يتسبب في انخفاض حاد بمستويات الرؤية الأفقية، ويزيد من مخاطر القيادة.


وفي هذا السياق، لفت" رئيس مركز معلومات تغير المناخ" إلى أن الفترة الممتدة من فجر اليوم وحتى التاسعة صباحًا تُعد الأكثر خطورة، داعيًا قائدي المركبات إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء السير، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية.

حالة الطقس اليوم

ومن جانبها ،أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت 17 يناير 2026 وحتى الأربعاء 21 يناير 2026، مؤكدةً أن البلاد ستشهد طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا، وشديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى تكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية؛ ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية.

وحذرت هيئة الأرصاد من تكوّن شبورة مائية اعتبارًا من الساعة 10:30 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

ولفتت "الهيئة" إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي السبت 17 يناير والأحد 18 يناير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح خلال الفترة من الأحد 18 يناير وحتى الأربعاء 21 يناير على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

 

تسجل القاهرة 20 درجة مئوية للعظمى و12 للصغرى، بينما تسجل العاصمة الإدارية 20 للعظمى و10 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 21 للعظمى و10 للصغرى. 

وفي الوجه البحري، تسجل الإسكندرية 19 للعظمى و12 للصغرى، وطنطا 18 للعظمى و11 للصغرى، والمنصورة 20 للعظمى و11 للصغرى.

وفي محافظات الصعيد، تسجل الفيوم 20 درجة للعظمى و8 للصغرى، وبني سويف 20 للعظمى و7 للصغرى، والمنيا وأسيوط 21 للعظمى و6 للصغرى، بينما ترتفع درجات الحرارة نسبيًا كلما اتجهنا جنوبًا، حيث تسجل الأقصر 24 للعظمى و9 للصغرى، وقنا 23 للعظمى و9 للصغرى.

أما مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء، فتسجل شرم الشيخ 23 درجة للعظمى و15 للصغرى، ومرسى علم 24 للعظمى و14 للصغرى، وشلاتين 26 للعظمى و15 للصغرى.

 وفي وسط سيناء، تسجل سانت كاترين انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تصل الصغرى إلى درجتين مئويتين فقط، ما يعكس شدة البرودة في تلك المناطق.

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

مباراة مصر والسنغال

قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

جامعة بنها

جامعة بنها تواسي أحد أفراد هيئة التدريس بعد وفاة أطفالها

جهود متنوعة

أخبار أسوان.. حركة تغييرات للقيادات المحلية وافتتاح للمساجد وحملات تفتيشيةوندوات توعوية

لتطوير "رحلة المريض" وتعزيز جودة الرعاية وفد "جايكا" فى زيارة ميدانية لمستشفى النصر بورسعيد التخصصي

وفد جايكا يتابع رحلة المريض وتقديم الخدمات بمستشفى النصر في بورسعيد

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد