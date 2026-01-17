تحذير عاجل.. ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة| احذرها

حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة حيث أن الشبورة تبدأ في الظهور قبل الفجر مباشرة، وتستمر حتى الساعات الأولى من الصباح، خاصة خلال أيام السبت والأحد، مع اختلاف نطاق تمركزها من يوم لآخر بحسب التغيرات الجوية.

المناطق الأكثر تأثرا



وأضاف “فهيم” خلال تصريحاته أن الشبورة تشمل المناطق الأكثر تأثرًا أجزاء من شمال الجمهورية، ومحافظات الوجه البحري، إلى جانب عدد من الطرق السريعة، فضلًا عن مناطق بشمال سيناء، وهو ما قد يتسبب في انخفاض حاد بمستويات الرؤية الأفقية، ويزيد من مخاطر القيادة.



وفي هذا السياق، لفت" رئيس مركز معلومات تغير المناخ" إلى أن الفترة الممتدة من فجر اليوم وحتى التاسعة صباحًا تُعد الأكثر خطورة، داعيًا قائدي المركبات إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء السير، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية.

حالة الطقس اليوم

ومن جانبها ،أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت 17 يناير 2026 وحتى الأربعاء 21 يناير 2026، مؤكدةً أن البلاد ستشهد طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا، وشديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى تكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية؛ ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية.

وحذرت هيئة الأرصاد من تكوّن شبورة مائية اعتبارًا من الساعة 10:30 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

ولفتت "الهيئة" إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي السبت 17 يناير والأحد 18 يناير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح خلال الفترة من الأحد 18 يناير وحتى الأربعاء 21 يناير على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

تسجل القاهرة 20 درجة مئوية للعظمى و12 للصغرى، بينما تسجل العاصمة الإدارية 20 للعظمى و10 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 21 للعظمى و10 للصغرى.

وفي الوجه البحري، تسجل الإسكندرية 19 للعظمى و12 للصغرى، وطنطا 18 للعظمى و11 للصغرى، والمنصورة 20 للعظمى و11 للصغرى.

وفي محافظات الصعيد، تسجل الفيوم 20 درجة للعظمى و8 للصغرى، وبني سويف 20 للعظمى و7 للصغرى، والمنيا وأسيوط 21 للعظمى و6 للصغرى، بينما ترتفع درجات الحرارة نسبيًا كلما اتجهنا جنوبًا، حيث تسجل الأقصر 24 للعظمى و9 للصغرى، وقنا 23 للعظمى و9 للصغرى.

أما مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء، فتسجل شرم الشيخ 23 درجة للعظمى و15 للصغرى، ومرسى علم 24 للعظمى و14 للصغرى، وشلاتين 26 للعظمى و15 للصغرى.

وفي وسط سيناء، تسجل سانت كاترين انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تصل الصغرى إلى درجتين مئويتين فقط، ما يعكس شدة البرودة في تلك المناطق.