قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال مدريد يبحث عن الفوز الأول تحت قيادة أربيلوا أمام ليفانتي
أحزاب سياسية: رسالة ترامب للرئيس السيسي تعكس قوة مصر في إدارة الأزمات وعدالة موقفها في ملف مياه النيل
تخزن أم تنتظر؟ مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان
انسحاب 3 مرشحين من انتخابات رئاسة الوفد.. والمنافسة تشتعل بين البدوي وسري الدين
البريد المصري يحذر من رسائل نصية احتيالية تطلب سداد مخالفات مرورية
البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فضيحة جنرال موتورز.. التجسس على السائقين لسنوات والقضاء يحسم الأمر

شيفروليه
شيفروليه
عزة عاطف

في تطور قضائي حاسم يضع حدًا لواحد من أكبر ملفات انتهاك الخصوصية في قطاع السيارات، صدر قرار رسمي بمنع شركة جنرال موتورز (GM) من جمع أو مشاركة بيانات السائقين عبر نظام “أون ستار” الخاص بها في أمريكا. 

ويأتي هذا الحكم ليفرض حظرًا كاملًا على الشركة يمتد لخمس سنوات كاملة، مما يمثل ضربة قوية لسياسات جمع البيانات التي كانت تنتهجها المجموعة الأمريكية العملاقة.

خلفيات الفضيحة وأبعاد القرار

بدأت الأزمة بعد تقارير كشفت عن قيام الشركة بجمع تفاصيل دقيقة حول سلوكيات القيادة ومشاركتها مع أطراف خارجية، مما أثار موجة غضب واسعة بين المستهلكين والمدافعين عن حقوق الخصوصية. 

وبموجب التطورات الأخيرة المعلنة في منتصف شهر يناير لعام 2026، فإن الشركة ستكون مجبرة على تعليق هذه الأنشطة تمامًا، وهو ما يعد انتصارًا كبيرًا للحقوق المدنية وتأكيدًا على أن خصوصية السائق ليست مجالًا للمتاجرة.

مشهد مضطرب في سوق السيارات العالمي

يأتي هذا القرار في وقت حساس تشهد فيه الصناعة تقلبات كبرى؛ فبينما تواجه جنرال موتورز هذا الحصار القانوني، تعاني شركات أخرى من تحديات تجارية صعبة. 

فقد سجلت مبيعات "تسلا" في كندا تراجعًا حادًا خلال عام 2025، بينما كافحت "أودي" لتعويض الانكماش في مبيعاتها السنوية رغم النهاية القوية للعام. 

وفي المقابل، تضع "هوندا" آمالًا عريضة على عام 2026 لتحقيق قفزة نوعية في حصتها السوقية، وسط تغيرات جذرية في طريقة تفاعل الأمريكيين مع وسائل النقل.

فضيحة جنرال موتورز 2026 قرار حظر OnStar السيارات الحديثة مبيعات تسلا كندا شيفروليه تجسس سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: المنصة الرقمية توفر 389 ترخيصًا و460 خدمة رقمية

رقائق الحوسبة المتقدمة

كوريا الجنوبية تقلل من أثر تعريفة أمريكية 25% على رقائق الحوسبة المتقدمة

معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية

22 يناير..بدء النسخة الثالثة من معرض تعميق التصنيع المحلي

بالصور

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد