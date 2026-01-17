قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البريد المصري يحذر من رسائل نصية احتيالية تطلب سداد مخالفات مرورية
البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-1-2026
20 صورة ترصد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف محافظات الجمهورية اليوم
أسواق الائتمان العالمية تسجل أعلى المستويات منذ 20 عامًا
من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المجلس القومي للإعاقة يطلق فيديوجراف للتعريف باختصاصاته ومهامه

الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة
الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة
الديب أبوعلي

أطلق المركز الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الرسائل التوعوية المصورة بصيغة فيديوجراف، وذلك في إطار خطة التوعية والتثقيف التي يتبناها المجلس، والتي تستهدف تعريف المجتمع، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، باختصاصات المجلس ومهامه ودوره في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، 

وتتضمن هذه الرسائل التعريف بدور المجلس واختصاصاته، إلى جانب رسائل توعوية متتابعة حول آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن رسائل موجهة للأسرة تسلط الضوء على أهمية حماية الأبناء من ذوي الإعاقة، والتدخل المبكر، وسبل الوقاية.

وقد بدأ المجلس نشر أولى هذه الرسائل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك» متضمنة التعريف باختصاصات المجلس ومهامه، والتي يستند في أدائها إلى منظومة تشريعية ودستورية متكاملة، ترسخ مبادئ حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز مشاركتهم الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.

وينظم قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019 اختصاصات المجلس وصلاحياته وآليات عمله، بما يمكنه من القيام بدوره الوطني في متابعة وتنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لقضايا الإعاقة.

وعلى المستوى الاستراتيجي، يختص المجلس باقتراح السياسات العامة للدولة في مجالات التأهيل والدمج والتمكين، والمشاركة في إعداد الاستراتيجيات القومية الهادفة إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والعمل.

أما على المستوى التشريعي، فيبدي المجلس رأيه في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة، ويعمل على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعلى المستوى التنفيذي، يتولى المجلس تلقي الشكاوى وبحثها والتعامل معها، والتدخل في الدعاوى القضائية ذات الصلة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، وتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بقضايا الإعاقة، دعمًا لعملية صنع القرار.

https://www.facebook.com/share/v/1DLzTb87H6/?mibextid=wwXIfr
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيسبوك قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

تريند كوباية الشاي

كوباية الشاي .. تريند جديد يثير القلق على السوشيال ميديا

مكرونة بالشاورما

طريقة عمل مكرونة بالشاورما.. شهية وغير تقليدية

نسرين أمين

نسرين أمين تستعرض رشاقتها بجمبسوت ملفت.. شاهد

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد