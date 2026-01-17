حقيقة رسائل نصية احتيالية منسوبة للبريد لطلب سداد مخالفات مرورية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة الرسائل النصية الاحتيالية المنسوبة للبريد المصري والتي تطالب بسداد مخالفات مرورية.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد؛ أفادت بأن الرسائل النصية المتداولة والمشار إليها مزيفة وغير صادرة عن البريد المصري، مشددة على أن الرسائل الصادرة بشأن المخالفات المرورية تتضمن فقط رابط الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة وهو: "https://ppo.gov.eg/tr"، دون إدراج أي روابط أخرى بخلاف هذا الرابط الرسمي.

وحذرت الهيئة المواطنين من محاولات الاحتيال الإلكترونية التي تتم عبر إرسال رسائل نصية (SMS) تدّعي تسجيل مخالفات مرورية وفرض غرامات مالية عليهم، وتتضمن روابط إلكترونية مزيفة تستهدف اختراق حساباتهم الشخصية، بزعم سداد غرامات مخالفات مرورية، مع الادعاء أنها صادرة عن البريد المصري.

وأهابت الهيئة بجميع المواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، مع التأكيد على استمرارها في تطوير أنظمتها الأمنية لحماية عملائها، واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال القائمين على هذه المحاولات الاحتيالية لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين واختراق حساباتهم المالية وانتحالهم صفة مؤسسة حكومية والتحدث باسمها.