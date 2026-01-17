قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة "ماركا": براهيم دياز يتألق مع المغرب في أمم أفريقيا ويحرج إسبانيا
أوسيمين الأغلي.. القيمة التسويقية للاعبي منتخبي مصر ونيجيريا
نكرت فضلي.. رسالة قاسية من حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
محافظات

اليوم.. 10628 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

ابراهيم جادالله

ادى طلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والتي تستمر حتى 22 من الشهر ذاته.

ويصل إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات (عام، مهني، وتربية خاصة) 10628 طالبًا وطالبة، موزعين على 70 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، حيث تصدرت إدارة الغردقة النصيب الأكبر بـ 6652 طالب، تليها إدارات سفاجا 1255، القصير 1058، ورأس غارب 987، وأخيرا مرسى علم 255.

​وشددت المديرية على تطبيق ضوابط حازمة لضمان نزاهة العملية الامتحانية، تضمنت، منع دخول الهواتف المحمولة تمامًا للطلاب والملاحظين داخل اللجان، وتعاون كامل مع مديرية الأمن لتأمين نقل الأسئلة ولجان النظام والمراقبة، بالإضافة إلى ربط غرف العمليات الفرعية الإدارات بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لحل أي مشكلات طارئة فورًا.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر

عمر مرموش

غموض يكتنف مستقبله.. شرط واحد يفصل عمر مرموش عن الرحيل| إيه الحكاية

القارة القطبية

خريطة غير مسبوقة.. أسرار مدفونة تحت أضخم غطاء جليدي على كوكب الأرض

كأس العالم

بعد أزمة التأشيرات| منتخبات مهددة بحضور مشجعيها كأس العالم 2026.. ما القصة؟

بالصور

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

