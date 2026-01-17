اليوم.. 10628 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

ادى طلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والتي تستمر حتى 22 من الشهر ذاته.



ويصل إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات (عام، مهني، وتربية خاصة) 10628 طالبًا وطالبة، موزعين على 70 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، حيث تصدرت إدارة الغردقة النصيب الأكبر بـ 6652 طالب، تليها إدارات سفاجا 1255، القصير 1058، ورأس غارب 987، وأخيرا مرسى علم 255.



​وشددت المديرية على تطبيق ضوابط حازمة لضمان نزاهة العملية الامتحانية، تضمنت، منع دخول الهواتف المحمولة تمامًا للطلاب والملاحظين داخل اللجان، وتعاون كامل مع مديرية الأمن لتأمين نقل الأسئلة ولجان النظام والمراقبة، بالإضافة إلى ربط غرف العمليات الفرعية الإدارات بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لحل أي مشكلات طارئة فورًا.