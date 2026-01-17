استجابة لأولياء الأمور.. محافظ جنوب سيناء يوفّر نقلًا وإقامة لطلاب الإعدادية

تقدمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء بالشكر الي اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لاستجابته السريعة لمطالب عدد كبير من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بتجمعات وديان إسلا وعريق ووادي ميعر بطور سيناء و النهايات و الرينة التابعة لمدينة رأس سدر

وأوضحت المديرية أن المحافظ أصدر توجيهاته بتوفير وسائل مواصلات آمنة لنقل الطلاب إلى مقار اللجان الامتحانية، وإعادتهم إلى منازلهم عقب انتهاء الامتحانات، بما يضمن أداءهم للامتحانات في سهولة ويسر.

من جانبه، أكد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن محافظ جنوب سيناء استجاب على الفور لمطالب أولياء الأمور، ووجّه بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب أثناء أدائهم للامتحانات بمدينة طور سيناء .

و أضاف عتلم أن محافظ جنوب سيناء أصدر أيضًا تعليماته لرئيس مدينة رأس سدر بتوفير مقر إقامة مناسب لأبناء تجمعات النهايات والرينة طوال فترة الامتحانات، مشيدًا بالدعم المتكامل الذي يقدمه المحافظ لملف التعليم على أرض المحافظة، وحرصه الدائم على مصلحة الطلاب والاستجابة السريعة لاحتياجات أولياء الأمور.