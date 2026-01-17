علي جمعة: جبريل كان يأتي النبي ﷺ في صورة دحية الكلبي.. وهكذا كانت بدايات الوحي

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن جبريل كان يأتي إلى النبي ﷺ في صورة رجل يعرفه الصحابة، وهو دحية الكلبي، وكان دحية من سراة الناس جميلا في وجهه نظيفا في ثوبه، كان دحية شديد بياض الثوب، شديد جمال الوجه. فمن هو هذا الصحابي الذي كان يأتي جبريل عليه السلام في صورته؟ هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي القضاعي، رسول رسول الله ﷺ إلى قيصر صاحب الروم. روى الأحاديث ورُويَ عنه. شهد اليرموك، وكان على كردوس، أي كتيبة، وسكن المزة قرب دمشق. قال ابن سعد: أسلم دحية قبل بدر ولم يشهدها، وكان يشبَّه بجبريل؛ فعن أنس أن النبي ﷺ كان يقول: يأتيني جبريل في صورة دحية. قال رجل لعوانة بن الحكم: أجمل الناس جرير بن عبدالله البجلي؟ فقال: بل أجمل الناس من نزل جبريل على صورته -يعني دحية-. بعثه النبي ﷺ سنة خمس إلى قيصر الروم. مات في المزة قرب دمشق ودفن فيها.

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن جبريل كان يأتي في صورة رجل لا يعرفه أحد إلى النبي ﷺ، كما في حديث أركان الإسلام والإيمان المشهور.

ولقد هيأ الله نبيه للقاء الوحي وأعده لذلك، فأول ما بدأ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة، ثم حبب الله إليه التعبد في الخلوة الليالي ذات العدد، ثم أذن الله له بأن يلقى أمين الوحي جبريل عليه السلام. تروي السيدة عائشة ذلك فتقول:

«كان أول ما بدئ به رسول الله ﷺ الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه -قال والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد- قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك، فقال: اقرأ. فقال رسول الله ﷺ: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: أقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم﴾ الآيات إلى قوله ﴿علم الإنسان ما لم يعلم﴾».

فرجع بها رسول الله ﷺ ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة، فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. قال لخديجة: أي خديجة ما لي؟ لقد خشيت على نفسي؟ فأخبرها الخبر. قالت خديجة: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا؛ فوالله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل -وهو ابن عم خديجة أخو أبيها- وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: يا ابن عم اسمع من بن أخيك. قال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي ﷺ خبر ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا -ذكر حرفا- قال رسول الله ﷺ: أو مخرجيّ هم؟ قال ورقة: نعم. لم يأت رجل بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله ﷺ» [رواه البخاري ومسلم].

كانت هذه بداية الوحي مع سيدنا رسول الله ﷺ، وبعد ذلك تنوعت صور الوحي للنبي ﷺ كما بينا ذلك.