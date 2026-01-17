تنسيقية شباب الأحزاب تُتابع باهتمام خطاب ترامب..وتؤكد الدور المحوري لمصر

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها تتابع باهتمام الخطاب الموجّه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تضمّنه من إشارات تعكس إدراكًا دوليًا متناميًا لطبيعة الدور المصري المحوري، ولحساسية القضايا التي تمس الأمن القومي المصري وفي مقدمتها ملف سد النهضة.

وأكدت التنسيقية في بيان لها أن ما ورد في الخطاب من حديث عن موارد نهر النيل وضرورة عدم الإضرار بدول المصب، يحمل دلالة سياسية مهمة، ويعكس تفهمًا متزايدًا لعدالة الموقف المصري، الذي لم يكن يومًا قائمًا على رفض التنمية، بل على المطالبة بمسار عادل ومتوازن يحفظ الحقوق ويمنع الإضرار.

وشددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن قضية سد النهضة ليست خلافًا فنيًا أو تفاوضيًا عابرًا، بل هي قضية مصير بالنسبة للشعب المصري، ترتبط بحقه في الحياة والتنمية والاستقرار، وبأمنه المائي الذي يمثل أحد ثوابت الأمن القومي التي لا تقبل المساومة.

وتوضح التنسيقية أن الموقف المصري، الذي التزم على مدار سنوات بمسار التفاوض والحلول السلمية، يستند إلى قواعد القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، والاتفاقيات المنظمة للأنهار العابرة للحدود، وفي مقدمتها مبدأ عدم التسبب في ضرر جسيم، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل.

وأكدت التنسيقية أن تعاطي الدولة المصرية مع هذا الملف اتسم بأقصى درجات الحكمة والمسؤولية، حرصًا على استقرار الإقليم ، دون التفريط في حق أصيل من حقوق الشعب المصري، أو التهاون في حماية شريان الحياة للأجيال الحالية والقادمة.

وفي هذا السياق، جددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعمها الكامل لأي تحركات تقوم بها الدولة المصرية دفاعًا عن حقوقها المائية، وتؤكد أهمية استمرار التكاتف الوطني خلف مؤسسات الدولة في إدارة هذا الملف المصيري، بما يحفظ لمصر مكانتها ودورها التاريخي، ويصون أمنها القومي.