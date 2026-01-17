قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
محافظات

محافظ الغربية يتابع تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط اللجان ويوجه بتوفير بيئة هادئة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في إطار حرص محافظة الغربية على توفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب، تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، في أولى أيام انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس واللجان الامتحانية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على استمرار هذه الأعمال بشكل يومي ومنتظم طوال فترة الامتحانات، بما يضمن توفير بيئة تعليمية هادئة وآمنة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية بكافة الوحدات المحلية رفعت درجة الاستعداد القصوى، وجرى توجيه فرق النظافة والتجميل بالانتشار المكثف في محيط اللجان، مع المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المؤدية للمدارس، والتعامل الفوري مع أي معوقات أو مظاهر سلبية قد تؤثر على انتظام العملية الامتحانية أو راحة الطلاب وأولياء الأمور.

دعم الأسر والعائلات 

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن المحافظة تولي امتحانات الشهادة الإعدادية أهمية خاصة، لكونها محطة فارقة في المسار التعليمي لأبنائنا، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على توفير كل سبل الدعم لضمان أداء الامتحانات في أجواء من الانضباط والطمأنينة، قائلًا: «نحرص على توفير بيئة مناسبة تضمن راحة وسلامة أبنائنا الطلاب، ونعمل على تهيئة محيط اللجان بالشكل الذي يعكس اهتمام الدولة بالإنسان المصري، ويُشعر الطالب بالاستقرار والاهتمام».

طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية 

وأوضح محافظ الغربية أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 94 ألفًا و696 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 421 لجنة على مستوى المحافظة، إلى جانب 5 آلاف و315 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 38 لجنة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بكافة التعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان وخارجها.

تجهيز لجان 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية اليومية من جانب القيادات التنفيذية، والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديريات التربية والتعليم والأمن والصحة، لضمان خروج امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة تليق بأبناء المحافظة، وتعكس جدية الدولة في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، تضع مصلحة الطالب في صدارة الأولويات.

