لوسي: شخصيتي في حق ضايع مُركبة.. والشر مفيش أسهل منه

كشفت الفنانة لوسي، كواليس الشخصية التي تلعبها في مسلسل حق ضايع، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقالت لوسي، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «أنا الشخصية دي لا شفتها ولا شفت لها شبه .. ولا شفتها على أي شاشة من الشاشات إن كان بره ولا جوه ولا هنا ولا بأي حتة .. وأنا تفاجأت بالشخصية دي وادعوني علشان أعرف اعمل الشخصية دي لأنها حمل ثقيل قوي وصعبة جداً».

وحول طبيعة الشخصية بمسلسل حق ضايع، قالت لوسي: «الشر سهل ومفيش أصعب من أنك تكون إنسان طبيعي .. الإنسان الطبيعي والشخصية الطبيعية من أصعب الشخصيات اللي ممكن الممثل يأديها إن أنت تخرج نفسك وتخش وتاخد روح الشخصية دي .. والشر صعبه برضه يعني الملك فريد شوقي خمسين سنة على كرسي العرش بتاع الشر ملك الترسو حبيته».

وأضافت لوسي: «الشخصية دي ما تعرفش إن كانت طيبة ولا شريرة ولا مجنونة .. يعني يا رب توفيق من عندك يا رب .. أنا ماشية ببركتك وبك .. وأتمنى بعد عرض المسلسل الناس تقول برافو».

بداية تصوير مسلسل حق ضايع

شهد بدء تصوير مسلسل "حق ضايع" أجواء احتفالية مميزة، مع عودة قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 10 أعوامً، في خطوة مهمة تعكس استعادة الدور الوطني للإعلام المصري في صناعة الدراما الجادة.

حضر الحفل وتقطيع التورته عدد من القيادات الإعلامية وصُنّاع العمل، في مقدمتهم المخرج مجدي لاشين أمين عام المجلس الأعلي للهيئة الوطنية للإعلام وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج، ومدحت يونس رئيس قطاع انتاج الفيديو بالهيئة وممثلين عن قطاع الأخبار والشئون القانونية إلى جانب أبطال المسلسل أحمد صلاح حسني وملك قورة ونسرين أمين،لوسي محسن محي الدين وأشرف طلبة ونضال الشافعي عبير منير، مروة الأزلي ومدحت تيخة ورنا سماحة ، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، و المؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بشركة «إكسيليفون فيلم» إسلام فؤاد والمنتج الفني عوض ماهر. وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو وممثلي الصحف والقنوات الفضائية.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان المقبل، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية.

لوسي ومشوارها الفني

وقدمت لوسى خلال مشوارها الفنى من 60 عملاً فنياً بين السينما والمسرح والتليفزيون ، ولعل أبرزها فيلم سارق الفرح وليالى الحلمية سمارة وولى العهد وزيزينيا وفارس المدينة والحب فى الثلاجة والبحث عن سيد مرزوق.

لوسي ومسلسل فهد البطل

وكانت كشفت الفنانة لوسي عن كواليس تعاونها مع أحمد العوضى فى مسلسل “فهد البطل” الذى عرض فى رمضان الماضي.

وقالت لوسي: “أحمد العوضى فنان موهوب ولديه جماهيرية كبيرة ويستطيع تقديم كل الألوان الفنية وليس الشعبى فقط، خاصة أنه يمتلك قدرات فنية عالية”.

وأضافت: “ربنا وهب العوضي حب الجمهور وهو يستحقها لأنه قبل أن يكون ممثلا فهو إنسان حقيقى مليء بالطيبة والجدعنة".