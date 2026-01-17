غدا.. اجتماع وزاري ثلاثي بين مصر واليونان وقبرص بالقاهرة

تستضيف وزارة الخارجية المصرية غداً “الأحد” اجتماعاً وزارياً ثلاثياً يجمع وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي مع كل من وزير خارجية اليونان جورجيوس جيرا بيتريتيس ووزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس.

ويأتي الاجتماع لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول الثلاث في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إضافةً إلى التنسيق حول القضايا الإقليمية في شرق البحر المتوسط.

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك لوزراء الخارجية، كما يعقد الوزير المصري لقاءات ثنائية مع نظيره القبرصي، تليها جلسة مباحثات موسعة تشمل وفداً من رجال الأعمال الكنديين والمصريين الكنديين.