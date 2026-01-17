قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أخبار البلد

وزير الخارجية: ترامب يقدم دعوة للرئيس السيسي للانضمام لمجلس السلام

أ ش أ

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قد تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام الي مجلس السلام الخاص بغزة .. مضيفا "أننا ندرس كل الوثائق التي وردت إلينا".


جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره البوسني إلمدين كوناكوفيتش حول رؤية مصر للإعلان عن تشكيل مجلس السلام في غزة في ضوء الجهود المصرية الكبيرة لوقف الحرب.


وتابع عبد العاطي قائلا إن هناك بالفعل العديد من التطورات التي تمت خلال الساعات الماضية في الملف الفلسطيني وأهمية الدخول في تنفيذ المرحلة الثانية لخطة الرئيس ترامب للسلام . 
وأوضح أنه تم الإعلان عن تشكيل المجلس ، والذي يمثل جزءا من الاستحقاقات لقرار مجلس الأمن رقم 2803 الذي نص على تشكيل مجلس السلام ويرأسه الرئيس ترامب بعضوية 25 من رؤساء الدول في العالم ، من بينها مصر.. مؤكدا أنه يتم حاليا دراسة الأمر من مختلف جوانبه.


وأشار إلى أن الرئيس السيسي نشر تدوينة تثمن جهود الرئيس ترامب .. مشيرا إلى أن مصر تقدر عاليا جهود الرئيس ترامب لإحلال الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط .. وتقدر هذا التحرك المباشر لأنه بدون الانخراط المباشر في الأزمة الفلسطينية وتنفيذ المرحلة الثانية سيكون من الصعب تنفيذ الأطراف لالتزاماتها خاصة في ضوء انتهاك القرارات الأممية.


وأكد عبد العاطي أهمية استمرار انخراط الرئيس ترامب فيما يتعلق بتنفيذ خطة النقاط العشرين وقرار مجلس الأمن لأن ذلك هو الضمان الرئيسي لتنفيذ الاستحقاقات والتأكد من التزام الطرفين بشكل مباشر بتنفيذ استحقاقاتهما وانسحاب إسرائيل من غزة ، وكذلك التعافي المبكر وإعادة الإعمار وأيضا الدفع بلجنة التكنوقراط الفلسطينية وأعضائها الـ 15 كما تم الإعلان عنها.. ونتوقع قريبا أن يتم الدفع بها لتولي تسيير الأمور الحياتية. 
 

تريند الشاي المغلي
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مسجد
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
