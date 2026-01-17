عماد زيادة يصل إلى الرياض لحضور Joy Awards ويصفه بالأقوى في الوطن العربي

وصل الفنان المصري عماد زيادة إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في حفل «جوائز صُنّاع الترفيه» Joy Awards، أحد أبرز وأقوى الأحداث الفنية في الوطن العربي، والذي يجمع نخبة من نجوم وصُنّاع الفن في مختلف المجالات، في احتفالية فنية تحظى باهتمام واسع.

وعبّر عماد زيادة عن إعجابه الكبير بحجم الاستعدادات والتنظيم والحفاوة التي رافقت إقامة الحفل، واصفًا Joy Awards بأنه من أهم وأقوى الحفلات التي شهدها المشهد الفني العربي، مؤكدًا أن حضور مثل هذه الفعاليات يمثل فرصة مهمة للتواصل مع نخبة من الفنانين والمبدعين، ومتابعة أحدث التطورات الفنية على مستوى المنطقة.

ويُذكر أن حفل Joy Awards يجمع سنويًا أبرز النجوم في مختلف المجالات الفنية، ويُعد منصة رائدة للاحتفاء بالإبداع والتميّز، كما يشهد في كل دورة مفاجآت وعروضًا مبهرة تُرسّخ مكانته كحدث فني وترفيهي لا يُفوّت في الوطن العربي.

وعلى الصعيد الفني، كانت أحدث أعمال الفنان عماد زيادة مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، الذي عُرض في موسم رمضان قبل الماضي، وقدم خلاله شخصية «ياسين الألفي»، محققًا من خلالها نجاحًا لافتًا. وشارك في بطولة العمل كل من مي عمر، وأحمد زاهر، وعماد زيادة، وأروى جودة، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد سامي.