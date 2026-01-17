قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو
هدف ملغي وتألق مصرى .. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا
خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا
الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا
دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلى جدة والخلود
مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل
ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
ثغرة اختراق جديدة في تطبيق واتساب تهدد ملايين الهواتف .. ما القصة؟
هجوم المنتخب المصري وتراجع منتخب نيجيريا .. ملخص أول 15 دقيقة من لقاء المركز الثالث فى أمم إفريقيا
إنتر ميلان يفوز على أودينيزي ويواصل تصدره للدوري الإيطالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

1000 شقة .. أخبار سارة لمستحقي السكن البديل في ماسبيرو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

عقب تفقده لمشروع "حدائق تلال الفسطاط"، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بمقر جهاز مثلث ماسبيرو، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع،  وموقف مشروعات تطوير سور مجرى العيون وحديقة الأزبكية ونادي السلاح بمحافظة القاهرة.

 جاء ذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مناطق ماسبيرو وسور مجرى العيون ومطار إمبابة.

وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، والذي يتكون  من بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل بهما 936 وحدة وتم تسكين المستحقين، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا بإجمالي 134 وحدة، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

كما تناول الاجتماع، تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثاني، تحتوي علي أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي علي أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات.

واستعرض المهندس شريف الشربيني موقف مشروع إحياء حديقة الأزبكية، والتي تشمل (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولات - الكافتيريا - المطعم - الأسوار - غيرها)، وتتضمن الأعمال 3 محاور، وهى، الحفاظ على الأشجار التراثية ذات القيمة، بجانب التجديد لبعض مكونات الحديقة مثل النافورة الأثرية، إضافة إلى إحياء البحيرة والمسرح المفتوح ومبني الكافتيريا والأسوار والبرجولات التراثية، كما تابع الوزير الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل مبنى (نادي السلاح) لما له من واجهة مباشرة للحديقة.

كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "منطقة سور مجري العيون" ، ضمن جهود الدولة لتطوير العمران القائم، ويشمل المشروع، تنفيذ 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلي فندق، ومول تجارى إدارى ترفيهى، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف.

وخلال تواجده بمقر جهاز مثلث ماسبيرو، التقى المهندس شريف الشربيني عددا من الأهالي مستحقي السكن البديل بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو، حيث استمع الوزير إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكداً أنه سيتم العمل على توفير مختلف التيسيرات لهم، موجهًا بحصر كافة طلبات الأهالي والعمل على حلها على الفور.

تلال الفسطاط الإسكان ماسبيرو سور مجرى العيون نادي السلاح القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

منتخب مصر

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

ترشيحاتنا

للنشر 3##بعد استحقاق شهادة 27% و 23.5%|خبير اقتصادي: تنويع أدوات الادخار ضروري لاستقرار السيولة والسوق

بعد استحقاق شهادات 27% و23.5%| خبير اقتصادي: تنويع أدوات الادخار ضروري لاستقرار السيولة والسوق

صورة موضوعية

محطات تحلية البحر الأحمر… كيف تصنع المحافظة حياتها من قلب البحر؟

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

بالصور

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

ماذا يفعل تناول الحلاوة الطحينية بسكر الدم والكوليسترول؟ .. نتائج مفاجئة

فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي

فيديو

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد