1000 شقة .. أخبار سارة لمستحقي السكن البديل في ماسبيرو

عقب تفقده لمشروع "حدائق تلال الفسطاط"، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بمقر جهاز مثلث ماسبيرو، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، وموقف مشروعات تطوير سور مجرى العيون وحديقة الأزبكية ونادي السلاح بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مناطق ماسبيرو وسور مجرى العيون ومطار إمبابة.

وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، والذي يتكون من بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل بهما 936 وحدة وتم تسكين المستحقين، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا بإجمالي 134 وحدة، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

كما تناول الاجتماع، تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثاني، تحتوي علي أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي علي أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات.

واستعرض المهندس شريف الشربيني موقف مشروع إحياء حديقة الأزبكية، والتي تشمل (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولات - الكافتيريا - المطعم - الأسوار - غيرها)، وتتضمن الأعمال 3 محاور، وهى، الحفاظ على الأشجار التراثية ذات القيمة، بجانب التجديد لبعض مكونات الحديقة مثل النافورة الأثرية، إضافة إلى إحياء البحيرة والمسرح المفتوح ومبني الكافتيريا والأسوار والبرجولات التراثية، كما تابع الوزير الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل مبنى (نادي السلاح) لما له من واجهة مباشرة للحديقة.

كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "منطقة سور مجري العيون" ، ضمن جهود الدولة لتطوير العمران القائم، ويشمل المشروع، تنفيذ 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلي فندق، ومول تجارى إدارى ترفيهى، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف.

وخلال تواجده بمقر جهاز مثلث ماسبيرو، التقى المهندس شريف الشربيني عددا من الأهالي مستحقي السكن البديل بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو، حيث استمع الوزير إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكداً أنه سيتم العمل على توفير مختلف التيسيرات لهم، موجهًا بحصر كافة طلبات الأهالي والعمل على حلها على الفور.