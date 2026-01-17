فوائد خارقة .. لن تتوقع تأثير فول الصويا على الجسم

يعد فول الصويا من المواد الطبيعية التى تمد الجسم بعدد كبير من الفوائد ويمكن إدخالها بسهولة فى عدد كبير من الأطعمة مثل الكفتة والبرجر.

فوائد فول الصويا الصحية



ووفقا لموقع verywellhealth هناك العديد من الفوائد الغذائية لاختيار فول الصويا والأطعمة المصنوعة منه.

بروتين عالي

يُعدّ فول الصويا والأطعمة المشتقة منه مصادر جيدة للبروتين النباتي، وقد يكون من الصعب الحصول على كمية كافية من البروتين عند اتباع نظام غذائي نباتي، وهنا تُشكّل منتجات الصويا مصدراً مهماً، و يحتوي فول الصويا على نسبة بروتين تتراوح بين 35% و40% من وزنه، وعلى عكس معظم البروتينات النباتية، يحتوي الصويا على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، وهي اللبنات الأساسية للبروتين اللازمة لنمو العضلات والعظام وإصلاحها .

تحتوي نصف كوب من فول الصويا على 15.5 جرام من البروتين، أي ما يعادل تقريباً كمية البروتين الموجودة في 57 غراماً من السمك أو الدجاج أو اللحم البقري .

قليل الدهن



تحتوي نصف كوب من فول الصويا على 7.5 جرام من الدهون الكلية، وتتكون في معظمها من دهون صحية للقلب، بما في ذلك الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة قد تساعد هذه الدهون في تحسين مستوى الكوليسترول في الدم عند استخدامها بدلاً من الدهون المشبعة والدهون المتحولة.

خالٍ من الكوليسترول



من الأسباب الأخرى التي تجعل فول الصويا يُعتبر مفيدًا لصحة القلب أنه خالٍ من الكوليسترول حيث توصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين بالحفاظ على استهلاك الكوليسترول الغذائي "بأقل قدر ممكن".

أظهر تحليل تلوي لست وأربعين دراسة أن بروتين الصويا يخفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة تتراوح بين 3% و 4 % لدى البالغين. وأشار الباحثون إلى أن هذه الدراسة تدعم تشجيع عامة الناس على زيادة استهلاك البروتين النباتي وعلى الرغم من أن بروتين الصويا قد يكون له تأثير مباشر طفيف فقط على الكوليسترول، إلا أن الصويا قد يفيد القلب بطرق أخرى.

صحة المرأة بعد انقطاع الطمث



يحتوي فول الصويا على مواد شبيهة بالهرمونات تسمى الإستروجينات النباتية، وهي مواد موجودة بشكل طبيعي في النباتات. أحد أنواع الإستروجينات النباتية، ويسمى الإيسوفلافونات ، موجود بشكل طبيعي في فول الصويا وله بنية كيميائية مشابهة للإستروجين.

صحة العظام

خلال فترة انقطاع الطمث، تنخفض مستويات هرمون الإستروجين، مما يؤدي إلى فقدان ملحوظ في كثافة العظام و قد تُساهم فول الصويا ومنتجاتها بشكل إيجابي في صحة العظام لاحتوائها على البروتين والكالسيوم والإيسوفلافونات.

أظهرت تجربتان عشوائيتان مضبوطتان أن العلاج ببروتينات الصويا الغنية بالإيسوفلافونات أدى إلى انخفاض في فقدان العظام.

غني بالألياف



يحتوي فول الصويا على 5 جرامات من الألياف لكل نصف كوب، وتشمل هذه الألياف غير القابلة للذوبان والألياف القابلة للذوبان و تساعد الألياف غير القابلة للذوبان على الوقاية من الإمساك، بينما تساعد الألياف القابلة للذوبان على خفض مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

بوتاسيوم عالي



يُعدّ فول الصويا مصدراً غنياً بالبوتاسيوم، إذ يحتوي نصف كوب منه على 443 ملج، و لا يحصل معظم الأمريكيين على كمية كافية من البوتاسيوم، وهو عنصر يحتاجه الجسم للقيام بالعديد من الوظائف الحيوية، مثل:تنظيم ضربات القلب وتنظيم ضغط الدم ووظيفة الأعصاب والعضلات السليمة وإنتاج البروتينات واستقلاب الكربوهيدرات.



مصدر جيد للحديد



تحتوي نصف كوب من فول الصويا على 4.4 ملج من الحديد، وهو عنصر بالغ الأهمية للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا ولا يتم امتصاص مصادر الحديد النباتية بنفس كفاءة المصادر الحيوانية، لذا يلزم تناول كمية أكبر منها لضمان امتصاص كميات كافية.

الحديد معدن هام يساعد في الحفاظ على صحة الدم. وهو مكون رئيسي للهيموجلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أنحاء الجسم ويؤثر نقص الحديد، المعروف بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، على ما بين 4 إلى 5 ملايين أمريكي، ويسبب إرهاقًا شديدًا ودوارًا .

تناول فول الصويا بانتظام يمكن أن يساعد في تلبية احتياجاتك اليومية من الحديد.

يدعم انخفاض ضغط الدم



تناولت الدراسات تأثير مكملات إيزوفلافون الصويا على ضغط الدم. وقد أظهرت بعض التجارب السريرية العشوائية المضبوطة القديمة أن مكملات إيزوفلافون الصويا تخفض ضغط الدم، بينما لم تُظهر تجارب أخرى النتائج نفسها.

يقلل خطر الإصابة بالسرطان



نظراً لاحتواء فول الصويا على إستروجينات نباتية (إيسوفلافونات)، ولأن ارتفاع مستويات الإستروجين يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، فقد اعتقد البعض أن فول الصويا قد يزيد من هذا الخطر. إلا أن مصادر فول الصويا الغذائية لا تحتوي على مستويات كافية من الإيسوفلافونات لزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.