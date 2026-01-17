ثغرة اختراق جديدة في تطبيق واتساب تهدد ملايين الهواتف .. ما القصة؟

كشفت تقارير متخصصة عن ثغرة اختراق خطيرة جديدة في تطبيق واتساب تؤثر على مستخدمي الهواتف الذكية بنظامي Android وiOS، وتعد من أكثر تهديدات الأمن الرقمي تطورًا وخطورة في الآونة الأخيرة.

وأفاد تقرير صادر عن جهاز التحذيرات السيبرانية، بأن الخلل يُعرف باسم “Zero-Click”، وهو نمط جديد من الهجمات لا يتطلب أي تفاعل من المستخدم حتى يتمكن المهاجم من الوصول إلى الجهاز والسيطرة عليه.

ما هي ثغرة Zero-Click؟

ثغرة Zero-Click هي نوع من الهجوم الصامت الذي يستغل ثغرات برمجية داخل تطبيق واتساب نفسها، وخاصة في آلية استقبال المكالمات الصوتية.

ببساطة، يتمكن المهاجم من إرسال حزمة بيانات خبيثة عبر المكالمة، والتي تُنفَّذ تلقائيًا دون الحاجة للضغط على رابط أو الرد على المكالمة من المستخدم، مما يجعلها أكثر صعوبة في الاكتشاف والرصد.

وتكمن خطورة هذا النوع من الهجمات في أنه يلغى العنصر البشري بالكامل من المعادلة، إذ لا يحتاج المهاجم لقيام الضحية بأي إجراء مثل فتح رابط أو تحميل ملف، بل يكفي استقبال المكالمة ليبدأ الاستغلال الخفي للثغرة. وقد أكد التقرير أن هذا الأسلوب قد يكون بداية لمرحلة جديدة في الهجمات الإلكترونية تتجاوز أساليب التصيد التقليدية.

الأجهزة المستهدفة من الاختراق

أوضح التقرير أن الثغرة تستهدف مجموعة واسعة من الأجهزة، وتشمل الهواتف الذكية التي تعمل بكلاً من نظامي Android وiOS، ما يجعل نطاق الهجوم واسعًا وغير مقتصر على فئة محددة من المستخدمين.

وقد سارعت شركة Meta، المالكة لتطبيق واتساب، بإصدار تحديث أمني عاجل لمعالجة الخلل، في محاولة لإيقاف استغلال هذه الثغرة قبل أن تتوسع أعداد الأجهزة المتضررة.

وإذا نجح المهاجم في اختراق الجهاز عبر هذه الثغرة، فإن ذلك يمنحه تحكمًا كاملاً في الهاتف، بما في ذلك التجسس على الرسائل والمكالمات والصور والبيانات الشخصية.

يمكن أيضًا أن يصل إلى معلومات حساسة مثل البيانات المالية، بل وقد يستخدم الهاتف المخترق كنقطة انطلاق لشن هجمات أخرى أو تنفيذ عمليات احتيال مالية دون علم المستخدم.

كيف تحمي نفسك من الاختراق؟

خبراء الأمن السيبراني يشددون على أن التحديثات الأمنية لم تعد رفاهية بل ضرورة؛ إذ تمثل أول خط دفاع ضد هذا النوع من الهجمات.

من بين النصائح المهمة التي يجب على المستخدمين اتباعها:

تحديث تطبيق واتساب باستمرار فور إصدار أي تحديث أمني.

تحديث نظام تشغيل الهاتف بشكل دوري.

تفعيل المصادقة الثنائية لحماية الحساب.

توخي الحذر من المكالمات غير المعروفة أو المشبوهة.

أما المؤسسات فيجب عليها رفع مستوى الوعي بتلك المخاطر وفرض سياسات أمنية صارمة للأجهزة المحمولة.