بتعليمات وزير الرياضة.. تفتيش دوري لضمان السلامة المائية بكفر الشيخ

كثفت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، جهودها الرقابية لضمان أعلى مستويات الأمان داخل الهيئات التابعة.

يأتي هذا في إطار حرص مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على سلامة المترددين على حمامات السباحه بمراكز الشباب والأندية الرياضية وتطبيق الكود المصرى لتأمين المسطحات المائية وحمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية وبناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وكلف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللجنة الدائمة بالمديرية بمواصلة جولاتها التفقدية لمتابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة طبقاً للكود المصري بالهيئات التى بها حمامات سباحة.

كما شدد «محروس» على ضرورة تقديم الهيئات تقارير تفيد تلافي أي ملاحظات فنية سجلتها اللجنة المتابعة واستمرار أعمال الصيانة المطلوبة لضمان جاهزية المنشآت لاستقبال رواد حمامات السباحة.

وفي سياق متصل، تفقدت اللجنة الدائمة، تحت إشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، حمام السباحة بنادي سخا الرياضي وسجلت استمرار غلق حمام السباحة لحين الإنتهاء بالكامل من أعمال الصيانة.

كما تابعت كاميرات المراقبة وتغطية كافة جوانب حمام السباحة بنادى كفر الشيخ الرياضى، وغرفة التحكم وتوافر أدوات الإنقاذ وشنط الإسعافات الأولية وفق بنود الكود المصري الصادر عن وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

ضمت اللجنة الدكتور حسام أبو سالم "رئيساً للجنة" الدكتور محمد محروس "العضو الفني" عمرو الحناوى "عضو الحوكمة" عادل خليف "عضو إنشاءات" أسامة الطواب “عضو قانوني”.