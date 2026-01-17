ألمانيا تخصص 60 مليون يورو إضافية لدعم أوكرانيا في قطاع الطاقة

أ ش أ

جمعت ألمانيا 60 مليون يورو إضافية لدعم أوكرانيا، وذلك لمواجهة الهجمات الروسية على البنية التحتية المدنية والطاقة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية.

وكتبت الخارجية الألمانية ذلك، عبر حسابها على موقع "إكس"، وجاء في المنشور :"نحن نقف مع أوكرانيا، إن هجمات بوتين تستهدف عمدا السكان المدنيين والبنية التحتية للطاقة، ولهذا السبب، حشدت ألمانيا 60 مليون يورو إضافية لتوفير التدفئة والحماية وأنظمة التدفئة وإمدادات المياه الساخنة للشعب الأوكراني"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

ورحب وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، بإعلان ألمانيا عن دعمها الجديد لأوكرانيا في الشتاء وقطاع الطاقة.

وصرح سيبيها قائلا: “ستساعد هذه المساعدة في الحفاظ على دفء شعبنا وحمايته من خلال تعزيز أنظمة التدفئة وإمدادات المياه الساخنة، مع التركيز بشكل خاص على المناطق المواجهة”.