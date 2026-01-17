بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة بدون قلي، كبديل صحي للبطاطس المقلية، خاصة مع الرغبة في تقليل الدهون والحفاظ على الطعم اللذيذ.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة سهلة وسريعة لتحضير صوابع بطاطس مقرمشة في الفرن، بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت.

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

مكونات صوابع البطاطس المقرمشة بدون زيت:

½ كيلو بطاطس

2 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت عادي

1 ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة ثوم بودرة

½ ملعقة صغيرة بصل بودرة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة زعتر أو روزماري (اختياري)

طريقة التحضير:

ـ تُقشر البطاطس وتُقطع أصابع أو شرائح حسب الرغبة.

ـ تُنقع البطاطس في ماء بارد لمدة 30 دقيقة، ثم تُغسل جيدًا وتُجفف تمامًا.

ـ توضع البطاطس في وعاء، ويُضاف إليها النشا والتوابل والملح والفلفل.

ـ يُضاف الزيت وتُقلب البطاطس جيدًا حتى تتغلف بالكامل.

ـ تُرص البطاطس في صينية مبطنة بورق زبدة دون تكديس.

ـ تدخل الفرن الساخن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 30–40 دقيقة مع التقليب مرة في المنتصف حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

ـ تُقدم ساخنة مع الكاتشب أو صوص الزبادي.

نصائح الشيف فاطمة أبو حاتي لقرمشة مثالية

ـ تجفيف البطاطس جيدًا خطوة أساسية للقرمشة.

ـ استخدام النشا يساعد على تكوين طبقة مقرمشة بدون قلي.

ـ عدم تكديس البطاطس في الصينية.

ـ يمكن استخدام القلاية الهوائية بدل الفرن لنفس النتيجة.

فوائد البطاطس المقرمشة بدون قلي

ـ سعرات حرارية أقل.

ـ دهون أقل.

ـ مناسبة للدايت.

ـ صحية للأطفال والكبار.