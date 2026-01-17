بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي يعلق علي إلغاء هدف نيجيريا: الحمد لله اتلغى علشان إحنا غلابة
استكمال محاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر.. غدا
دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو
هدف ملغي وتألق مصرى .. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا
خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا
الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا
دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلى جدة والخلود
مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل
ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
ثغرة اختراق جديدة في تطبيق واتساب تهدد ملايين الهواتف .. ما القصة؟
بالصور

آية التيجي

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة بدون قلي، كبديل صحي للبطاطس المقلية، خاصة مع الرغبة في تقليل الدهون والحفاظ على الطعم اللذيذ.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة سهلة وسريعة لتحضير صوابع بطاطس مقرمشة في الفرن، بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت.

مكونات صوابع البطاطس المقرمشة بدون زيت:
½ كيلو بطاطس
2 ملعقة كبيرة نشا
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت عادي
1 ملعقة صغيرة بابريكا
½ ملعقة صغيرة ثوم بودرة
½ ملعقة صغيرة بصل بودرة
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
رشة زعتر أو روزماري (اختياري)

طريقة التحضير:

ـ تُقشر البطاطس وتُقطع أصابع أو شرائح حسب الرغبة.

ـ تُنقع البطاطس في ماء بارد لمدة 30 دقيقة، ثم تُغسل جيدًا وتُجفف تمامًا.

ـ توضع البطاطس في وعاء، ويُضاف إليها النشا والتوابل والملح والفلفل.

ـ يُضاف الزيت وتُقلب البطاطس جيدًا حتى تتغلف بالكامل.

ـ تُرص البطاطس في صينية مبطنة بورق زبدة دون تكديس.

ـ تدخل الفرن الساخن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 30–40 دقيقة مع التقليب مرة في المنتصف حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

ـ تُقدم ساخنة مع الكاتشب أو صوص الزبادي.

نصائح الشيف فاطمة أبو حاتي لقرمشة مثالية

ـ تجفيف البطاطس جيدًا خطوة أساسية للقرمشة.

ـ استخدام النشا يساعد على تكوين طبقة مقرمشة بدون قلي.

ـ عدم تكديس البطاطس في الصينية.

ـ يمكن استخدام القلاية الهوائية بدل الفرن لنفس النتيجة.

فوائد البطاطس المقرمشة بدون قلي

ـ سعرات حرارية أقل.

ـ دهون أقل.

ـ مناسبة للدايت.

ـ صحية للأطفال والكبار.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بطاطس بدون قلي بطاطس في الفرن وصفات صحية وصفات دايت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل بطاطس بدون زيت

