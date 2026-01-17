طاجن سمك بالبشاميل والخضار من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ويمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لذيذ.

قدم الشيف شربيني، مقدم برنامج الشيف طريقة عمل طاجن سمك بالبشاميل والخضار، فيما يلي……

مقادير طاجن سمك بالبشاميل والخضار

● سمك فيليه

● كرات

● كرفس

● بصل

● ثوم

● بطاطس

● كوسة

● جزر

● لبن

● كريمة لباني

● زبدة

● دقيق

● كزبرة خضراء

● شبت

● فلفل ألوان

● عصير ليمون

● زعتر

● روزماري

● جبنة موتزاريلا

طريقة تحضير طاجن سمك بالبشاميل والخضار

يتبل السمك بكل البهارات والملح والفلفل ثم يشوح في الزيت

ثم يضاف الكرات والكرفس والخضرة

يقلى كل الخضار في الزيت ثم يضاف إلى الطاجن

لعمل البشاميل

يشوح الدقيق مع الزبدة ثم يضاف اللبن والكريمة

يضاف مكعب مرق ويقلب جيدا حتى يثقل القوام

يضاف البشاميل على السمك والخضار

تضاف الجبنة الموتزاريلا وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم