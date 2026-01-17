قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طريقة عمل دونتس بحشو الشوكولاتة.. لذيذة وشهية

دونتس بحشو الشوكولاتة
دونتس بحشو الشوكولاتة
هاجر هانئ

دونتس بحشو الشوكولاتة من الحلويات التي يعشقها الصغار لأنها تتمتع بمذاق شهي ومختلف عن الحلويات الأخرى.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل

دونتس بحشو الشوكولاتة،فيما يلي……

مقادير دونتس بحشو الشوكولاتة

● 3 كوب دقيق

● 3 ملعقة كبيرة زبدة

● 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

● 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● بيضة

● فانيليا

● رشة ملح

● 1 ملعقة كبيرة سكر

● ماء للعجن

● زيت للقلي

● شوكولاتة كريمي للحشو

● سكر بودرة للوجه


 


 

طريقة تحضير دونتس بحشو الشوكولاتة

يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح والبيكنج بودر

تضاف الزبدة والبيض والفانيليا والماء

يقلب كل الخليط جتى الحصول على عجينة

تغطى وتترك لتتخمر

تفرد بالنشابة قليلا وتقطع دوائر

تغطى وتترك لتتخمر مرة أخرى

تقلى في الزيت

تترك لتبرد

يحشى الدونتس بالشوكولاتة ويرش بالسكر البودرة.

ويقدم .

