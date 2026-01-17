ماذا يفعل تناول الحلاوة الطحينية بسكر الدم والكوليسترول؟ .. نتائج مفاجئة

تُعد الحلاوة الطحينية من أشهر الحلويات الإيرانية المنتشرة في الشرق الأوسط، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، إذ تحتوي على عدد من المعادن المهمة التي تمنحها فوائد صحية متعددة، لكنها في الوقت نفسه تحمل محاذير صحية تستوجب الاعتدال في تناولها.

فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية

وتحتوي الحلاوة الطحينية على معادن أساسية، مثل: الفوسفور، المغنيسيوم، الحديد، وفقا لما نشر في موقع “foodstruct”.

تناول الحلاوة الطحينية ومرضى السكري

وتشير دراسات إلى أن انخفاض مستويات الفوسفور في الدم يرتبط بمرض السكري وأمراض الكلى، حيث أظهرت أبحاث أن مرضى السكري من النوع الثاني يعانون من اضطرابات في استقلاب الفوسفور.

كما أوضحت الدراسات أن الأطعمة الغنية بـ المغنيسيوم قد تساعد على:

ـ تحسين حساسية الإنسولين

ـ دعم التحكم في مستويات السكر بالدم

ولكن الخبراء يحذرون من أن الحلاوة الطحينية غنية بالسكريات والكربوهيدرات، وقد تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في سكر الدم، ويجب تناولها بحذر شديد لمرضى السكري والكلى.

الحلاوة الطحينية والصداع النصفي (المايجرين)

وتصنّف الحلاوة الطحينية ضمن أعلى 10% من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، وهو معدن أظهرت دراسات عديدة دوره في الوقاية من الصداع النصفي تقليل شدة نوبات المايجرين.

وأشارت الأبحاث إلى أن مرضى المايجرين غالبًا ما يعانون من نقص المغنيسيوم، وأن تعويض هذا النقص قد يُساهم في تخفيف الأعراض.

الحلاوة الطحينية وتحسين النوم

ويُستخدم المغنيسيوم كمكمل طبيعي لتحسين النوم، حيث يلعب دورًا في تنظيم النواقل العصبية المسؤولة عن النوم، مثل GABA.

ووفقًا لدراسات أجنبية، أن

تناول 500 ملغ من المغنيسيوم يوميًا لمدة 8 أسابيع ساعد مرضى الأرق على النوم أسرع ولفترة أطول

وقد ارتبط زيادة استهلاك المغنيسيوم بتحسن جودة النوم ومدته.

فوائد أخرى للحلاوة الطحينية

وتختلف فوائد الحلاوة الطحينية باختلاف مصدرها، وتشمل :

ـ حلاوة دوار الشمس: غنية بالألياف التي تدعم الهضم، وتحتوي على فيتامين E المفيد لصحة القلب والدماغ والجلد

ـ الحلاوة المصنوعة من السمسم: غنية بالبوتاسيوم، وفيتامين A، والكالسيوم، وهي عناصر مهمة لصحة العظام، الأعصاب، والرؤية.

أضرار ومخاطر الإفراط في تناول الحلاوة الطحينية

ـ صحة القلب:

وحذّر أطباء القلب من أن ارتفاع مستويات الفوسفور في الدم قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت مراجعة علمية شملت أكثر من 120 ألف شخص، أن الأفراد ذوي المستويات المرتفعة من الفوسفور كانوا أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب بنسبة 36% مقارنة بغيرهم.

ـ مرضى الكلى:

وتشير الدراسات، إلى أن

ارتفاع الفوسفور يضر بوظائف الكلى، ومرضى الفشل الكلوي المزمن يعانون من صعوبة التخلص من الفوسفور الزائد، وقد يتسبب زيادة الفوسفور إلى ضعف العظام وزيادة خطر الفشل الكلوي.

ـ الحساسية:

تحتوي بعض أنواع الحلاوة الطحينية على بذور دوار الشمس، والتي قد تسبب أعراض حساسية جلدية وتنفسية، واضطرابات بالجهاز الهضمي، وفي حالات نادرة، صدمة تحسسية (Anaphylaxis)

وتعد الحلاوة الطحينية غذاء غني بالعناصر المفيدة، لكنها سلاح ذو حدين، وينصح الخبراء بتناولها بكميات معتدلة مع الانتباه لمرضى السكري والكلى

وتجنب الإفراط لتقليل المخاطر الصحية