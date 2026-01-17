صحفي: المجتمع الدولي يعترف بدور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب، أن مصر لها دور قوي وبارز في المنطقة والإقليم، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل تأكيدا على أهمية الدور المصري في قرار وقف إطلاق النار في غزة.

وقال عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن مصر تعد المفتاح الرئيسي في القضية الفلسطينية، خاصة أن مصر تقع على الحدود بشكل مباشر مع قطاع غزة.

وتابع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن المجتمع الدولي يعترف بالدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، مؤكدا أن مصر كانت ولا تزال حاضرة في مختلف مراحل الصراع، وتسهم بشكل أساسي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.