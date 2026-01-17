زيلينسكي: نُسرّع وتيرة الاتفاقيات المتعلقة باستيراد معدات طاقة إضافية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن السلطات الأوكرانية تُسرع جميع الإجراءات المتعلقة باستيراد معدات طاقة إضافية قدر الإمكان.

وقال زيلينسكي خلال خطاب له: "هناك ترتيبات لاستيراد المولدات وغيرها من المعدات، ونحن نُسرع جميع القرارات قدر الإمكان".. حسبما ذكرت وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية.

وأشار إلى أن أعمال الإصلاح جارية في منطقتي كييف وأوديسا عقب الهجوم الروسي. وفي خاركيف، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 400 ألف ساكن نتيجةً للهجمات.

وقال زيلينسكي: "جميع فرق الإصلاح وجميع القوات اللازمة - كل شيء مُنتشر. أنا ممتن لكل من يعمل على إعادة التيار الكهربائي، من أجل الناس، من أجل مدينتهم، من أجل مجتمعهم. من المهم أن تكون جميع القرارات السياسية والقانونية المتعلقة بزيادة واردات الكهرباء قد اتُخذت بالفعل، ويجب تنفيذها دون تأخير. هذا ينطبق على الجميع - الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة - وقد وجّهتُ المسؤولين الحكوميين بمعالجة هذا الأمر على وجه السرعة".

وتطرق بشكل منفصل إلى الوضع في كييف، حيث تم حشد جميع الأجهزة الأمنية للاستجابة. وعلى وجه الخصوص، نشرت وزارة الداخلية نقاط دعم إضافية.

وأضاف أنه يتعين على وزارة الطاقة ووزارة التنمية والجهات الأخرى التحقق من وضع التدفئة في المباني السكنية.