وزير الأوقاف يشيد بأداء المتسابق محمود كمال الدين بدولة التلاوة

أشاد الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف على أداء القارئ المتسابق محمود كمال الدين، خلال الحلقة الـ 20 من مسابقة برنامج دولة التلاوة قائلا: الله أتاك موهبة حسنة ومزمار من مزامير آل داوود وأعقد عليك أمل عظيم أن تكون من الفائزين الأوائل".

يُذكر أن البرنامج يهدف لاكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، وشارك فيه أكثر من 14 ألف متسابق من جميع أنحاء مصر. وتضم لجنة التحكيم نخبة من كبار الشخصيات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي.

البرنامج يقدم جوائز ضخمة، حيث يحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بجانب تسجيل المصحف الشريف بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، فضلاً عن تكريمهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال رمضان.