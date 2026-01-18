قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل
قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن
إجازة 25 يناير.. اعرف حقك في حالة عدم الحصول على العطلة الرسمية
الصحة: استحداث خدمات طبية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
بوابة إفريقيا الدوائية.. التصديري للصناعات الطبية يطلق تحركًا موسعًا لدعم صادرات الدواء المصري
البنتاجون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا وسط مخاوف من تصعيد أمني
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
إبراهيم دياز ضد ساديو ماني .. من يقود بلاده لمنصفة التتويج فى نهائي أفريقيا ؟
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد
مصرع شابين إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف
الري: استبعاد المحصلين غير القادرين على تحقيق المعدلات المطلوبة
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 على جروبات الغش بتليجرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تيسيرًا على المواطنين .. تسجيل طلبات «السكن البديل» لمُخاطبي الإيجار القديم عبر 10 مكاتب بريد

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أعلنت الهيئة القومية للبريد بدء تقديم خدمة التسجيل الإلكتروني لطلبات «السكن البديل» للمواطنين الخاضعين لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال عدد من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى محافظة البحر الأحمر، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتقريب الخدمة من المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وفي إطار خطة المحافظة للتيسير على المواطنين وتخفيف مشقة الانتقال، عبر إتاحة الخدمات الحكومية من خلال قنوات متعددة وأكثر سهولة.

وأوضحت محافظة البحر الأحمر أن الخدمة متاحة حاليًا من خلال 10 مكاتب بريد موزعة على مختلف مدن المحافظة، تشمل: مكتب بريد الغردقة الرئيسي، وبريد المستقبل، والغردقة الفرعي، والميناء، وميدان الدهار، وبترول غارب، وسفاجا ثاني، والقصير الرئيسي، ومرسى علم، والشلاتين.

وأكدت المحافظة أن إتاحة تسجيل الطلبات عبر مكاتب البريد تأتي ضمن التعاون المستمر مع الهيئة القومية للبريد، بهدف تخفيف الضغط على الجهات الحكومية الأخرى، وتقديم خدمات ميسرة وسريعة للمواطنين، بما يتماشى مع توجيهات القيادات التنفيذية نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

هادي رياض

الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض

ترشيحاتنا

عمرو الليثي

الشيخ ربيع جمعة والمنشد السوهاجي في برنامج واحد من الناس.. الليلة

اصالة

أصالة: اللي عشناه في Joy Awards صورة ما بتتنسى

محمد امام

محمد إمام: مصر والسعودية إيد واحدة والشعبان بينهما محبة كبيرة

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فساتين النجمات بالأسود تخطف القلوب في Joy Awards.. أناقة بلا منافس

النجمات بالاسود
النجمات بالاسود
النجمات بالاسود

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد