تيسيرًا على المواطنين .. تسجيل طلبات «السكن البديل» لمُخاطبي الإيجار القديم عبر 10 مكاتب بريد

أعلنت الهيئة القومية للبريد بدء تقديم خدمة التسجيل الإلكتروني لطلبات «السكن البديل» للمواطنين الخاضعين لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال عدد من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى محافظة البحر الأحمر، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتقريب الخدمة من المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وفي إطار خطة المحافظة للتيسير على المواطنين وتخفيف مشقة الانتقال، عبر إتاحة الخدمات الحكومية من خلال قنوات متعددة وأكثر سهولة.

وأوضحت محافظة البحر الأحمر أن الخدمة متاحة حاليًا من خلال 10 مكاتب بريد موزعة على مختلف مدن المحافظة، تشمل: مكتب بريد الغردقة الرئيسي، وبريد المستقبل، والغردقة الفرعي، والميناء، وميدان الدهار، وبترول غارب، وسفاجا ثاني، والقصير الرئيسي، ومرسى علم، والشلاتين.

وأكدت المحافظة أن إتاحة تسجيل الطلبات عبر مكاتب البريد تأتي ضمن التعاون المستمر مع الهيئة القومية للبريد، بهدف تخفيف الضغط على الجهات الحكومية الأخرى، وتقديم خدمات ميسرة وسريعة للمواطنين، بما يتماشى مع توجيهات القيادات التنفيذية نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.