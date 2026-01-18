رئيس حي جنوب الغردقة يوقف أعمال بناء مخالف بإحدى فلل مبارك 6 ويصادر المعدات

قام اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، بإيقاف أعمال بناء مخالف بإحدى الفلل بمنطقة مبارك 6، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات بناء، وفرض هيبة القانون ومنع البناء العشوائي، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وأوضح رئيس الحي، خلال جولته الصباحية، أن قسم التنظيم والتعديات، يرافقه مساعد رئيس الحي، قاموا بإيقاف الأعمال المخالفة، بعد رصد قيام مالك الفيلا بالتعدي على أرض أملاك الدولة بالمخالفة للقانون. وأضاف أنه تم مصادرة جميع المعدات المستخدمة في المخالفة، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لضمان عدم تكرارها.

وأكد اللواء أحمد جبر أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، حفاظًا على سلامة المواطنين وعلى التخطيط العمراني السليم للمدينة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية الدورية على مدار الساعة لرصد أي محاولات بناء مخالف في مهدها.

وأشار رئيس حي جنوب الغردقة إلى أنه لا تهاون مع أي تعديات تضر بالمخطط العمراني للمدينة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والتنفيذ الفوري للإجراءات القانونية ضد المخالفين.