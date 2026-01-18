قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل
قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن
إجازة 25 يناير.. اعرف حقك في حالة عدم الحصول على العطلة الرسمية
الصحة: استحداث خدمات طبية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
بوابة إفريقيا الدوائية.. التصديري للصناعات الطبية يطلق تحركًا موسعًا لدعم صادرات الدواء المصري
البنتاجون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا وسط مخاوف من تصعيد أمني
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
إبراهيم دياز ضد ساديو ماني .. من يقود بلاده لمنصفة التتويج فى نهائي أفريقيا ؟
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد
مصرع شابين إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف
الري: استبعاد المحصلين غير القادرين على تحقيق المعدلات المطلوبة
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 على جروبات الغش بتليجرام
محافظات

رئيس حي جنوب الغردقة يوقف أعمال بناء مخالف بإحدى فلل مبارك 6 ويصادر المعدات

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

 قام اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، بإيقاف أعمال بناء مخالف بإحدى الفلل بمنطقة مبارك 6، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات بناء، وفرض هيبة القانون ومنع البناء العشوائي، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وأوضح رئيس الحي، خلال جولته الصباحية، أن قسم التنظيم والتعديات، يرافقه مساعد رئيس الحي، قاموا بإيقاف الأعمال المخالفة، بعد رصد قيام مالك الفيلا بالتعدي على أرض أملاك الدولة بالمخالفة للقانون. وأضاف أنه تم مصادرة جميع المعدات المستخدمة في المخالفة، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لضمان عدم تكرارها.

وأكد اللواء أحمد جبر أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، حفاظًا على سلامة المواطنين وعلى التخطيط العمراني السليم للمدينة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية الدورية على مدار الساعة لرصد أي محاولات بناء مخالف في مهدها.

وأشار رئيس حي جنوب الغردقة إلى أنه لا تهاون مع أي تعديات تضر بالمخطط العمراني للمدينة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والتنفيذ الفوري للإجراءات القانونية ضد المخالفين.

محافظ البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة ياسر حماية رئيس حي جنوب الغردقة جنوب الغردقة

