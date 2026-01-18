مصادرة 943 عبوة عصائر ومقرمشات منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من مصادرة 943 عبوة عصائر ومقرمشات منتهية الصلاحية، داخل مخزن مواد غذائية غير مرخص بمدينة زفتى، و680 كيلو عسل مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص، قبل بيعها لجمهور المواطنين.

حملات تموينية



وتلقى المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تفتيشية على الأسواق والمحلات بدائرة مركز زفتى بقيادة المفتشين خالد ذكى ومحمد عبدالغنى، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين لمنطقتى وسط وغرب الدلتا، من ضبط943 عبوة عصائر ومقرمشات منتهية الصلاحية، داخل مخزن مواد غذائية غير مرخص بمدينة زفتى.

تحرك عاجل



كما تم ضبط مصنع لمنتجات عسل النحل بدون ترخيص، وبداخله 680 كيلو عسل بدون بيانات ومجهولة المصدر، كما تم ضبط مستلزمات إنتاج بعدد 200 عبوة من برطمانات وكراتين مخصصة للتعبئة.

ضبط سلع فاسدة

وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها، وتحرير محضرين بواقعتى الضبط ضد صاحب مخزن السلع وصاحب مصنع العسل، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.