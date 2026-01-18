النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز شرطة بدر

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز شرطة بدر».

وتفقد الفريق عنابر النزلاء للتحقق من مدى نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية.

هذا وقد قام الفريق بزيارة أولية أعقبتها زيارة ثانية أسفرت عن انتظام سير العمل بالمركز.

وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.