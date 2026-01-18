مصطفى كامل يودع أعضاء نقابة الموسيقيين وأصحاب المعاشات قبل سفرهم للعمرة

حرص الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على التواجد بنفسه بمقر النقابة لتوديع أعضاء النقابة وأصحاب المعاشات المتجهين لأداء مناسك العمرة، قبل توجههم إلى المطار، في لفتة إنسانية تعكس اهتمام النقابة بأعضائها وحرصها على دعمهم معنويًا وماديًا.

وتوجه نقيب الموسيقيين بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس إدارة النقابة، مثمنًا مجهوداتهم الكبيرة وتواجدهم المستمر حتى الانتهاء من إجراءات سفر الزملاء لأداء العمرة، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو أساس نجاح أي خدمة تقدم لأعضاء النقابة.

وأعلن مصطفى كامل عن الحصول على موافقة صرف منحة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل زميل من المسافرين، دعمًا لهم في هذه الرحلة المباركة.

وأكد النقيب أن نقابة المهن الموسيقية مستمرة في أداء دورها المجتمعي والإنساني، وتسعى دائمًا إلى تخفيف الأعباء عن أعضائها، لا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات، تقديرًا لما قدموه من عطاء فني وإبداعي على مدار سنوات طويلة.