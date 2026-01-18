حماية المنافسة يوافق على 5 طلبات استحواذات وتحالفات دولية كبرى



قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على عدد من طلبات التركز الاقتصادي، وذلك في إطار دور الجهاز في متابعة عمليات الاندماج والاستحواذ بما يضمن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الأسواق.



وشملت القرارات الموافقة على طلب استحواذ شركة دار الهندسة للاستشارات شاعر وشركاه القابضة المحدودة على كامل أسهم شركة جون وود جروب بي إل سي بنسبة 100%، بما يعزز توسع الشركة في أنشطة الاستشارات الهندسية على المستوى الدولي.



كما وافقت اللجنة على طلب استحواذ كل من صندوق إس بي إي بي إي إف 3، وشركة بروباركو إس إيه، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والشركة البلجيكية للاستثمار في الدول النامية على نسبة 71.64% من إجمالي أسهم شركة إنتاج إيدال قبرص ليمتد، في خطوة تعكس اهتمام مؤسسات التمويل الدولية بالاستثمار في مشروعات الإنتاج.



وتضمنت القرارات أيضًا الموافقة على طلب استحواذ شركة أيه آي بي إل تي دي على كامل أسهم شركة ميتسوبيشي فوسو ترك آند بس كوربريشن بنسبة 100%، إلى جانب الموافقة على طلب استحواذ شركة دايملر ترك إيه جي على نسبة تتراوح بين 26.7% و44.3% من حقوق التصويت في شركة أيه آي بي إل تي دي، بما يعكس إعادة هيكلة وتحالفات استراتيجية في قطاع المركبات والنقل.



وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على طلب استحواذ شركة إي دي إف باور سوليوشنز على التحكم في المشروع المشترك «كامباني جينيرال دي هايدروالكتريسيتيه دي فولوب»، وذلك بالشراكة مع كل من شركة أفريكا 50 – بي دي وشركة نيا فولوب ليمتد، في إطار دعم الاستثمارات بقطاع الطاقة والمشروعات المشتركة.



وأكد جهاز حماية المنافسة أن دراسة هذه الطلبات تمت وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة، وبما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمارات وضمان بيئة تنافسية سليمة في السوق المصري.