جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة 18 مدرسة لاحتكار الزي المدرسي ويكشف الممارسات المخالفة

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 18 مدرسة لأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، بعد قيامها بإساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي، بالمخالفة لنص المادة 8 من القانون، وذلك في إطار جهوده المستمرة للإنفاذ الفعّال لقواعد المنافسة في الأسواق التي تمس شريحة واسعة من المواطنين.

وأوضح الجهاز، في بيان صحفي صادر بالقاهرة، أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع الحملة التوعوية «اعرف حقك مع دخول المدارس» التي أطلقها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز وعي أولياء الأمور بحقوقهم، وهو ما انعكس في تلقي الجهاز عددًا من البلاغات عبر الخط الساخن والموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، أفادت بتضررهم من ممارسات بعض المدارس المرتبطة بالزي المدرسي.

وأشار الجهاز إلى أنه عقب تلقي البلاغات، باشر إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات، والتي أسفرت عن ثبوت ارتكاب المدارس المخالِفة لعدة ممارسات احتكارية، من بينها منع كلي أو جزئي لعمليات تصنيع وإنتاج وتوزيع الزي المدرسي، من خلال إلزام أولياء الأمور بالشراء من منافذ محددة دون غيرها، سواء عبر تغيير الزي المدرسي لمراحل تعليمية مختلفة، أو حجب مواصفاته وتعقيدها، وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية، بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023، الذي ألزم بالإعلان قبل شهرين على الأقل.

وأضاف البيان أن المخالفات شملت أيضًا الربط بين الحصول على الخدمة التعليمية وشراء الزي المدرسي من منفذ بعينه، أو فرض شراء الزي في صورة طقم كامل دون إتاحة التجزئة، بما يمثل تقييدًا لحرية الاختيار وإضرارًا بقواعد المنافسة.

وأكد جهاز حماية المنافسة أنه سبق له خلال العام الحالي إثبات مخالفة 45 مدرسة في قطاع الزي المدرسي، ما يعكس أهمية هذا السوق وكونه أحد أولويات الجهاز، نظرًا لتأثيره المباشر على المواطنين والسوق والاقتصاد القومي.

وشدد الجهاز على أن هذه الممارسات تلحق ضررًا مباشرًا بالأُسر المصرية نتيجة المبالغة في الأسعار وتراجع جودة المنتجات، فضلًا عن تأثيرها السلبي على المصانع والمتاجر العاملة في سوق الزي المدرسي، حيث تعيق توسعهم واستمرارهم، وتحد من فرص دخول مستثمرين جدد.

وفي ختام البيان، دعا جهاز حماية المنافسة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية متعلقة بالزي المدرسي أو الأدوات المدرسية، عبر الخط الساخن 15157، أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص لشكاوى المنافسة [email protected]، أو عبر الموقع الإلكتروني للجهاز www.eca.org.eg.