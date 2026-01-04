قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة 18 مدرسة لاحتكار الزي المدرسي ويكشف الممارسات المخالفة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 18 مدرسة لأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، بعد قيامها بإساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي، بالمخالفة لنص المادة 8 من القانون، وذلك في إطار جهوده المستمرة للإنفاذ الفعّال لقواعد المنافسة في الأسواق التي تمس شريحة واسعة من المواطنين.

وأوضح الجهاز، في بيان صحفي صادر بالقاهرة، أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع الحملة التوعوية «اعرف حقك مع دخول المدارس» التي أطلقها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز وعي أولياء الأمور بحقوقهم، وهو ما انعكس في تلقي الجهاز عددًا من البلاغات عبر الخط الساخن والموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، أفادت بتضررهم من ممارسات بعض المدارس المرتبطة بالزي المدرسي.

وأشار الجهاز إلى أنه عقب تلقي البلاغات، باشر إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات، والتي أسفرت عن ثبوت ارتكاب المدارس المخالِفة لعدة ممارسات احتكارية، من بينها منع كلي أو جزئي لعمليات تصنيع وإنتاج وتوزيع الزي المدرسي، من خلال إلزام أولياء الأمور بالشراء من منافذ محددة دون غيرها، سواء عبر تغيير الزي المدرسي لمراحل تعليمية مختلفة، أو حجب مواصفاته وتعقيدها، وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية، بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023، الذي ألزم بالإعلان قبل شهرين على الأقل.

وأضاف البيان أن المخالفات شملت أيضًا الربط بين الحصول على الخدمة التعليمية وشراء الزي المدرسي من منفذ بعينه، أو فرض شراء الزي في صورة طقم كامل دون إتاحة التجزئة، بما يمثل تقييدًا لحرية الاختيار وإضرارًا بقواعد المنافسة.

وأكد جهاز حماية المنافسة أنه سبق له خلال العام الحالي إثبات مخالفة 45 مدرسة في قطاع الزي المدرسي، ما يعكس أهمية هذا السوق وكونه أحد أولويات الجهاز، نظرًا لتأثيره المباشر على المواطنين والسوق والاقتصاد القومي.

وشدد الجهاز على أن هذه الممارسات تلحق ضررًا مباشرًا بالأُسر المصرية نتيجة المبالغة في الأسعار وتراجع جودة المنتجات، فضلًا عن تأثيرها السلبي على المصانع والمتاجر العاملة في سوق الزي المدرسي، حيث تعيق توسعهم واستمرارهم، وتحد من فرص دخول مستثمرين جدد.

وفي ختام البيان، دعا جهاز حماية المنافسة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية متعلقة بالزي المدرسي أو الأدوات المدرسية، عبر الخط الساخن 15157، أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص لشكاوى المنافسة [email protected]، أو عبر الموقع الإلكتروني للجهاز www.eca.org.eg.

جهاز المنافسة الممارسات الاحتكارية الزى المدرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

حكم اختيار جنس الجنين

ما حكم اختيار جنس الجنين؟.. الإفتاء تجيب

طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر المنصة اليابانية Sprix

طلاب أولى ثانوي أزهري يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي

مفتي الجمهورية: علم المواريث ثابت بالأدلة القطعية والتزامه ضمانة للعدل والتراحم الأسري

مفتي الجمهورية: علم المواريث ثابت بالأدلة القطعية والتزامه ضمانة للعدل والتراحم الأسري

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

المزيد