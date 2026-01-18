دون إصابات.. السيطرة على حريق نشب داخل مخزن بمنطقة عين شمس

تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، السيطرة على حريق داخل مخزن بمنطقة عين شمس دون اصابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الدفع بـ 3 سيارات إطفاء

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى عين شمس ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه لمحاصرته، ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه .



ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.