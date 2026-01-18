رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير والتنمية في محافظة مطروح

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير والتنمية بمحافظة مطروح، وذلك في اجتماع عقده اليوم، الأحد، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء عادل عزت بحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محمد حسن غطاس، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، ومحمود نصر، مُمثلاً عن صندوق تحيا مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالحرص على المُتابعة الدائمة ميدانياً وبالاجتماعات؛ لجهود التنمية في محافظة مطروح، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الواعدة التي تحظى بها المحافظة، لا سيما الشريط الساحلي بها، والتي تؤهلها لتكون نقطة جذب عالمية للمشروعات التنموية المتنوعة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مُعدلات سير العمل والتنفيذ في العديد من المشروعات الجارية حالياً على أرض محافظة مطروح، في مجال التنمية السياحية، وكذا تطوير البنية التحتية والخدمات والطرق، وذلك في ضوء خطة الدولة المصرية الرامية لتعزيز مكانة "مطروح" والترويج لها كوجهة دائمة للسياحة والإقامة على مدار العام.