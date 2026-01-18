قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما حكم الصيام المتقطع فى شهر شعبان؟.. الإفتاء تجيب
عبر موقع وزارة التضامن.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير والتنمية في محافظة مطروح

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير والتنمية بمحافظة مطروح، وذلك في اجتماع عقده اليوم، الأحد، بحضور  شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء عادل عزت بحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محمد حسن غطاس، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، ومحمود نصر، مُمثلاً عن صندوق تحيا مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالحرص على المُتابعة الدائمة ميدانياً وبالاجتماعات؛ لجهود التنمية في محافظة مطروح، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الواعدة التي تحظى بها المحافظة، لا سيما الشريط الساحلي بها، والتي تؤهلها لتكون نقطة جذب عالمية للمشروعات التنموية المتنوعة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مُعدلات سير العمل والتنفيذ في العديد من المشروعات الجارية حالياً على أرض محافظة مطروح، في مجال التنمية السياحية، وكذا تطوير البنية التحتية والخدمات والطرق، وذلك في ضوء خطة الدولة المصرية الرامية لتعزيز مكانة "مطروح" والترويج لها كوجهة دائمة للسياحة والإقامة على مدار العام.

مدبولي مجلس الوزراء مطروح مشروعات مطروح

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

